A Pénzügyőr SE 3-2-re kikapott a portugál Sporting együttesétől a férfi röplabda Challenge Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, Budapesten.

A visszavágót jövő csütörtökön játsszák Lisszabonban.



Férfi Challenge Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés:



Pénzügyőr SE-Sporting Club Lisboa (portugál) 2-3 (-18, 22, 19, -22, -8)



a PSE legeredményesebb játékosai: Kovács Z. 19, Kiss D. 16, Reffatti 15



Bár a portugál röplabda se klub-, sem válogatott szinten nem tartozik az európai élmezőnyhöz, a Sporting az előző idényben elődöntőig menetelt a harmadik számú európai kupasorozatban. Az akkori együttesből mindössze hatan maradtak, de a lisszaboniak egy szlovén és egy cseh csapatot búcsúztatva idén is eljutottak a legjobb nyolcig a Challenge Kupában.



A története legnagyobb nemzetközi sikerét elérő Pénzügyőr előbb ciprusi, majd belga riválist ejtett ki a legjobb nyolcig vezető úton, utóbbit hatalmas csatában, idegenben nyerve a továbbjutásról döntő aranyjátszmát.



A fővárosi együttes eredetileg Portugáliában kezdte volna a párharcot, ám a Magyar Kupa pénteki döntője miatt - amelyet a címvédő és házigazda Kecskeméttel vív majd Jókay Zoltán csapata - az együttesek pályaválasztói jogot cseréltek.



A keddi mérkőzésen - amelyet saját csarnoka alkalmatlansága miatt ezúttal is az UTE termében játszott a PSE - jól kezdtek a hazaiak, de a szett középső harmadától kezdve többet hibáztak ellenfelüknél, így a portugálok kerültek előnybe.



A második játszmára összeszedte magát a magyar sorozatokban még veretlen házigazda, sokkal eredményesebben blokkolt, mint korábban, és bár a vendégek centereivel továbbra sem nagyon bírt, ütőjátékosa, Kovács Zoltán vezérletével egyenlített.



A harmadik felvonásra a hazaiak brazil légiósa, William Reffatti da Costa is bekapcsolódott a pontgyártásba, így a Sportingnál hiába irányított remekül a 48 éves feladó, Miguel Maia - aki strandröplabdában az 1996-os és 2000-es olimpián is negyedik helyen zárt -, a remekül játszó PSE megfordította a találkozót.



A negyedik etap hozta az addigi legnagyobb küzdelmet, mindkét csapat több bravúros mezőnyvédekezést is bemutatott, így több hosszú labdamenetet láthatott a közönség. A szett derekáig a Pénzügyőrnél volt az előny, ám a kezdőjét teljesen felforgató portugál együttes elkapta a ritmust, 18-16-nál már kettővel vezetett, és előnyét egészen a játszma végéig megőrizte.



A rövidített játékrészt a Sporting kezdte jobban, a fáradni látszó PSE sok ki nem kényszerített hibát követett el. A térfélcserénél négy pont volt a házigazda hátránya, ami a zárásig tovább nőtt, így a 130 perces csatát megnyerő portugálok kedvező helyzetből várhatják a visszavágót.



A mezőny legeredményesebb játékosa a vendégek feladóátlója, Ángel Dennis Diaz volt 20 ponttal.

A magyar férficsapatok közül legutóbb a 2003/04-es szezonban a Kazincbarcika jutott el a legjobb nyolcig a nemzetközi kupaporondon.