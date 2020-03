Mivel legfeljebb három hét van hátra az orosz röplabda-bajnokságból, a szervezők a koronavírus-járvány ellenére megpróbálják megrendezni a mérkőzéseket Pádár Krisztián, a Fakel Novi Urengoj magyar játékosa szerint.

A 23 éves röplabdázó az M1 aktuális csatornának pénteken azt mondta, a napokban jelentették be, hogy már csak zárt kapuk mögött rendeznek összecsapásokat, és az országban az elmúlt két napban "kisebb pánikhangulat" alakult ki a járvány miatt.



"Néhány hely kiürült és a repülőtereken is kevesebb emberrel találkoztunk, mint általában" - nyilatkozta Pádár, hozzátéve, hogy az ő csapata turistaosztályon utazik az eddig megszokott légitársasággal. Jelezte, a mérkőzések lejátszása kapcsán nincs oka az aggodalomra, viszont a repülőtereken nehéz elkerülniük, hogy közel kerüljenek más emberekhez.



A magyar játékos elmondta, Oroszországban eddig nem végeztek el túl sok koronavírus-tesztet, de az elmúlt napokban hoztak korlátozó intézkedéseket.



Általánosságban úgy látja, egyelőre még "nem veszik túl komolyan" a helyzetet a helyi lakosok.



Pádár számára most az jelenti a legnagyobb problémát, hogy feleségével együtt autóval ment ki Oroszországba, így jelenleg, a határzárok miatt nagyon nehéznek tűnik az, hogy hazajussanak.



A pénteki nap folyamán az orosz szövetség hivatalos honlapján közölte: határozatlan időre felfüggeszti a bajnoki küzdelmeket.



"Jövő héten vitatjuk meg, mikor és milyen lebonyolítással folytatódjon a bajnokság" - fogalmazott Mihail Odloznij, az orosz szövetség alelnöke.



A férfiak jelenleg a hatba jutásért mérkőznek a rájátszásban, Pádár csapata a Jenyiszej Kransznojarszk otthonában múlt vasárnap 3-2-es vereséget szenvedett, a visszavágót szombaton vívták volna Novij Urengojban. A női bajnokság az elődöntőjénél tart, ott egy-egy mérkőzést játszottak le a párharcokból.



Pádár az interjúban elmondta azt is, hogy Koch Róberttel, a magyar válogatott új szövetségi kapitányával telefonon már hosszasan egyeztettek, és bár vannak még tisztázatlan kérdések, most úgy gondolja, hogy a nemzeti együttes nyári programjában - ha egyáltalán lesz - részt tud majd venni.

Mivel a csapatnak még van egy visszavágója a Bajnokok Ligájában, Pádár egyelőre nem tudja, meddig kell Oroszországban maradnia:

"Mivel a BL-t nem törölték, csak felfüggesztették, az is előfordulhat, hogy amíg azzal kapcsolatban nem születik végleges döntés, addig nekünk készülni és edzeni kell".

Borítókép: Facebook/Pádár Krisztián