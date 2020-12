A tornarendező Kaposvár 3-0-ra legyőzte a cseh TJ Ostrava csapatát, ezzel negyeddöntőbe jutott a női röplabda Challenge Kupában.

Eredmény:

1. MCM-Diamant Kaposvár-TJ Ostrava (cseh) 3-0 (19, 18, 20)



a Kaposvár legeredményesebb játékosai: Klisura 18 pont, Helic 17



később:

VP UKF Nitra (szlovák)-OK Vardar Zeni 2019 Szkopje (északmacedón) 20.00



A kaposvári női együttes története során másodszor indult el a nemzetközi kupaporondon: a harmadik számú sorozatban kiemeltként csak a nyolcaddöntőben kellett bekapcsolódnia.



Sasa Nedeljkovic tanítványai hazai pályán szerepelhetnek a buborékos rendszerű, négycsapatos tornán, ahol a cseh Ostrava ellen tavalyi két, selejtezős vereségük után első győzelmükre készültek a nemzetközi mezőnyben. Riválisuk a cseh élvonal harmadik helyezettjeként érkezett Magyarországra.



A somogyiak az első szettet szerb légiósaik, Sara Klisura és Adela Helic vezérletével, stabilabb nyitásfogadásuknak és jobb támadási hatékonyságuknak köszönhetően könnyedén hozták, és a második játszmára sem változott a mérkőzés képe: a Kaposvár továbbra is ponterősen, kevés hibával röplabdázott, így kevesebb mint egy óra után már kétszettes előnyben volt.



A harmadik felvonás hozta a legkiegyenlítettebb küzdelmet, a csehek mindent megtettek azért, hogy mérkőzésben maradjanak: 20-19-nél is csak egy pont volt a somogyiak előnye, a Kaposvár azonban a következő hat labdamenetből ötöt megnyerve továbbjutott.



Király-Tálas Zsuzsannáék csütörtökön a szlovák VP UKF Nitra vagy az északmacedón OK Vardar Zeni 2019 Szkopje csapatával találkoznak immár az elődöntőbe kerülésért.

Borítókép: Facebook/MCM Diamant Kaposvár