Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia közösen rendezheti meg a 2021-es női röplabda Európa-bajnokságot.

Az európai szövetség pénteken jelentette be, hogy utolsóként a horvátok csatlakoznak a házigazdák sorához.

Az Eb-re 24 csapat jut ki, a válogatottak négy darab hatos csoportban küzdenek a továbbjutásért. A selejtezősorozatot - amelyben a magyar válogatott is érintett lesz - jövő nyáron rendezik.

Az idei Európa-bajnokságnak is négy ország, közte Magyarország volt a házigazdája, a magyarok a huszadik helyen zártak.



