A következő szezonban is Milodanovic Andrea lesz az Extraligába feljutott Szent Benedek Balatonfüred Röplabda Akadémia (SZBBRA) női röplabdacsapatának vezetőedzője.

A klub honlapjának szerdai híre kiemeli, a szabadkai származású szakvezető 2017-ben, az élvonalbeli UTE csapatától érkezett az akkor az NB II-ben szereplő Balaton-parti együtteshez, melyet három év alatt juttatott fel a legmagasabb osztályba.



(Kép: facebook/Szent Benedek - Balatonfüred Röplabda Akadémia)



"Mindenki tudta, hogyha lehetőségünk nyílik az osztályváltásra, akkor élünk vele. Az elmúlt két évben, amióta NB I-ben szerepeltünk, olyan szintet hoztunk, ami bizonyította, hogy az Extraligában is megálljuk a helyünket. Ez nem a csak a csapatra és az elvégzett munkára igaz, hanem az egyesületre is. Sokkal erősebb lett a klubunk, komolyabb lett a háttér, évről-évre lépünk előrébb itt is" - mondta Milodanovic annak kapcsán, hogy a pandémia miatt be nem fejeződött bajnoki idényt követően az eddig extraligás Haladás és Jászberény sem tudta vállalni az indulást a következő szezonban, a magyar szövetség pedig a balatonfüredieket és a DVTK-t kérte fel erre.

Kép: szbbra.hu