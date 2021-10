A Magyar Röplabda Szövetségnél (MRSZ) abban bíznak, hogy továbbra is emelkedni fog a színvonal a csütörtökön rajtoló férfi, valamint a pénteken startoló női Extraliga 2021/22-es szezonjában.

Kovács Ferenc, az MRSZ elnöke a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, az idén 75 éves szövetség pozitív érzésekkel várja az idényt, amelyben ezúttal mindkét nemnél nyolc-nyolc csapat, három-három fővárosi és öt-öt vidéki klub mérkőzik meg egymással.

"Minden együttes nemzetközi szinten is jegyzett légiósokat szerződtetett, majdnem minden csapatnál van magyar válogatott kerettag röplabdázó, ez pedig garancia arra, hogy idén is jó mérkőzéseket láthatnak a kilátogató nézők" - fogalmazott az elnök.



Kovács Ferenc kiemelte, összesen hat egyesület vesz részt a különböző nemzetközi sorozatokban, ami hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy elnöksége elején, hat évvel ezelőtt szinte könyörögni kellett a magyar bajnoknak, hogy induljon el a Bajnokok Ligájában.

"Ehhez képest most a Nyíregyháza alanyi jogon főtáblás az európai elitsorozatban, bízom abban, hogy ez a tendencia folytatódik" - jelentette ki a sportvezető kiemelve, hogy a közmédia csatornáin az első fordulóból három mérkőzést közvetítenek, ilyenre eddig jobbára csak a bajnoki döntők idején volt példa.



Nemcsik Balázs ügyvezető igazgató bizakodását fejezte ki annak kapcsán, hogy a koronavírus-járvány nem lesz olyan nagy hatással a most rajtoló idényre, mint az előzőre volt: tavaly ősszel közel egy hónapra le kellett állítani a bajnokságokat, ráadásul a békéscsabaiak megbetegedése miatt áprilisban a női finálét le sem tudták játszani.

"Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szövetség anyagi segítségével, a klubok maximális támogatásával már az első fordulótól az Extraliga minden csapatának megjelenése, a liga arculata egységes lesz. Minden csarnok egyre szebb, azt szeretnénk, hogy minden kilátogató néző otthon érezze magát. Most már a játékosokon a sor, hogy megmutassák, mire képesek" - fogalmazott Nemcsik.



A címvédők közül a férfi bajnok Pénzügyőr válogatott feladója, Magyar Bálint még az előzőnél is kiegyenlítettebb szezonra számít, de nem titkolt céljuk, hogy ismét megnyerjék a bajnokságot és a Magyar Kupát is.

A női aranyérmes Nyíregyháza centere, Pintér Andrea úgy fogalmazott, jól sikerült a felkészülésük, a kis hiányosságokon a stáb folyamatosan próbál javítani, és minél több mérkőzést játszanak, annál jobban összekovácsolódnak majd.

Borítókép: mrsz.hu