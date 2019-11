Kaposváron a Fino férfi és az 1. MCM-Diamant női röplabdacsapata egyaránt szeretné letenni névjegyét az európai porondon a sikeres szezonkezdés után.

"Az igazán nehéz időszak csak most következik, ugyanis egymást érik majd a rangadók, sokat fogunk utazni, így oda kell figyelni arra, milyen fizikai és mentális állapotban lesznek a lányok. Alapvető célunk a négy közé jutás, és ezért mindent meg is teszünk" - fogalmazott a közösen tartott keddi sajtótájékoztatón Sasa Nedeljkovic, a női együttes vezetőedzője.



A szabadkai szakember beszámolójából kiderült, az Extraligában újonc gárda az első négy mérkőzéséből hármat megnyert.



A 18-szoros bajnok Fino az új évadban csak a Pénzügyőr otthonában szenvedett vereséget, a többi meccsét egyaránt biztosan nyerte.



"Az argentin vezetőedző, Ruben Wolochin érkezésével új időszámítás kezdődött a csapat életében: több az edzés, és sokkal motiváltabbak vagyunk" - mondta a somogyiak válogatott centere, Nagy József.



"Éremért harcolunk a bajnokságban és a kupában is. Mindent megteszünk, hogy valóra váltsuk a terveinket."



A két kaposvári csapatra ezen a héten hazai Challenge Kupa-összecsapás vár. Az 1. MCM-Diamant ötven éve íródó történetének első nemzetközi találkozóján szerdán 18 órakor fogadja a török Türk Hava Yollari csapatát, a Fino pedig csütörtökön az osztrák UVC Ried legénységét a fél éve átadott Kaposvár Arénában.



"Kiváló erőfelmérő lesz ez a párharc nemcsak a csapat, hanem egy-egy játékos számára is, hiszen kiderül, hol tartunk, miben kell még fejlődnünk" - mondta a kaposváriak válogatott feladója, Tálas Zsuzsanna. "Az isztambuli együttes ugyan csak két meccset nyert eddig hazája bajnokságában, de szinte csak nehéz mérkőzései voltak, így ez az eredménysor csalóka."



"A Ried az osztrák pontvadászat középmezőnyéhez tartozik. Sikerült őket feltérképezni, és remélem, hazai környezetben biztató eredményt érünk majd el" - nyilatkozta Ruben Wolochin vezetőedző.



A sajtótájékoztató résztvevői szerint Kaposvár Magyarországon ebben a sportágban egyedülálló abban a tekintetben, hogy élvonalbeli női és férfi csapat működik a városban, illetve egy olyan közös akadémia, amelynek színeiben több mint 300 helyi fiatal üti a labdát.

