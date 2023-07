Kőnig Gábor együttese - ha tudásához mérten játszik - akár a negyeddöntőbe is bejuthat.

A jövő péntekig tartó torna az eddigi legnagyobb magyarországi röplabdás esemény, a Magyar Röplabda Szövetség ugyanis korábban még semmilyen korosztályban nem rendezett világbajnokságot.



A csapatot edző Kőnig Gábor a vb előtt az MTI-nek arról beszélt, a felkészülést némileg megnehezítette, hogy a csoportban nincs európai ellenfél, így ugyanis nehezebb volt videókat beszerezni a riválisokról.



"Bízom azonban abban, hogy ha nálunk minden rendben lesz, akkor a csoport első felében tudunk végezni. Szeretnénk mind az öt riválisunkkal felvenni a versenyt, de ehhez a legjobbunkra lesz szükség" - fogalmazott a várható erőviszonyokról a tréner.



A játékoskeret magját a Kőniget utánpótlás szakmai igazgatóként és edzőként alkalmazó Vasas adja: a fővárosi együttesből hét röplabdázó is ott van a válogatott keretében. Mellettük az UTE, a Szent Benedek RA, az MTK és a KNRC ad még játékost a csapatnak, amely múlt héten, a maribori Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) - némileg más összeállításban - a negyedik helyen zárt.



"Az EYOF a felkészülés hasznos állomása volt, és összességében pozitív tapasztalatokkal zártuk. Láttam a csapatot téthelyzetben, ráadásul kicsit rutinosabban tudunk odaállni a vb-re, ami ugyanakkor teljesen más hangulatú torna lesz hazai közönség előtt. Tudatosítottuk a lányokban, hogy most egy teljesen új fejezet kezdődik, tisztáztuk, kinek milyen feladatai vannak, kitől mit várunk el" - tekintett előre a világbajnokságra a szakember.



A magyarok csoportjában a két-két dél-amerikai és afrikai válogatott mellett az a Kína szerepel még, amely négyszer szerzett már aranyérmet ebben a korosztályban, és most is a favoritok közé tartozik.



A tornán 2005. január 1. után született röplabdázók vehetnek részt, a magyar korosztályos csapat 2022-ben 10. lett az U17-es, egy évvel korábban pedig hetedik az ugyancsak hazai rendezésű U16-os Európa-bajnokságon.



A vb magyarországi helyszíne - ahol a C csoport meccseit is játsszák - a szegedi Pick Aréna lesz, míg a horvátországi csoportoknak és az éremcsatáknak Eszék ad otthont.







A négy hatcsapatos csoportból a legjobb négy jut a nyolcaddöntőbe, de a vb-t minden csapat végigjátssza, azaz alsóházi helyosztókat is rendeznek.

Az U19-es magyar női röplabda-válogatott vb-menetrendje:

augusztus 1., 18.00: Magyarország-Chile

augusztus 2., 18.00: Magyarország-Kína

augusztus 3., 18.00: Magyarország-Kamerun

augusztus 5., 18.00: Magyarország-Egyiptom

augusztus 6., 20.00: Magyarország-Argentína



Borítókép: hunvolley.hu