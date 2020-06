Ünnepélyes keretek között kötött együttműködési megállapodást pénteken a Pécsi Tudományegyetem Kancelláriáján a PEAC női röplabda szakosztálya az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Clubbal és a Kaposvári Röplabda Akadémiával.

A baranyai egyesület csapata története során első alkalommal indulhat el az NBI-ben, a szakmai munka irányítója pedig a kaposvári nevelésű, korábbi háromszoros bajnok játékos, Horváth Alexandra lesz.



A szerződéskötést felvezető sajtótájékoztatón elhangzott: Pécsen és Kaposváron is komolyan gondolják a női röplabdát, és a sportággal foglalkozó egyesületek együttműködése mindegyik fél számára hasznos lehet. A nagy múltú PEAC színeiben nemcsak az egyetemisták ütik szívesen a labdát, hanem a teljes utánpótlás is rendelkezésre áll. A további előrelépéshez pedig Kaposvár ad segítséget.



Betlehem József általános rektorhelyettes köszöntő szavai után a pécsi elképzelésekről a PEAC ügyvezető elnöke, Ács Pongrác, valamint Horváth Balázs szakosztály-vezető tájékoztatta a megjelenteket. Az együttműködés létrejöttét pedig a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludvig Zsolt méltatta, aki kiemelte: minden ilyen megállapodás azt jelzi, hogy a sportág egyre erősebb hazánkban.



Az 1. MCM-Diamant elnöke, Karl Schultes a kaposvári csapat folyamatos fejlődéséről és sikereiről mondta el véleményét, az akadémia elnöke, Orosz Ferenc pedig arról beszélt, hogy sok az olyan tehetséges fiatal, aki a sportolás mellett szeretne diplomát szerezni. A RÖAK színeiben háromszáz lány röplabdázik, és a Diamant Extraligás együttesében is több tizenéves szerepel - ők kettős jogosultsággal pályára léphetnek majd a PEAC NB I-es gárdájában is.



Ráadásként a vezetőedző személye sem lesz ismeretlen számukra, hiszen a pécsiek Horváth Alexandrát kérték fel a szakmai munka vezetésére, aki örömmel mondott igent. A kiváló sportolónő már évek óta edzősködött a kaposvári utánpótlásban, most pedig egy fiatal, lelkes együttest kell összeállítania a Mecsek-alján. A korábbi háromszoros bajnok és kétszeres kupagyőztes játékos elmondta: az ötödik helyre várja tanítványait az új évadban.

Kép: Facebook/PTE - PEAC Röplabda Szakosztály