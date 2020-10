A korábbi szövetségi kapitány Hollósy László csapata, a Suhl célja a rájátszásba jutás a német női röplabda-bajnokságban.

A szakember pénteken az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, a Bundesligát egyik korábbi állomáshelyével sem lehet összehasonlítani, mert itt maximálisan ki kell szolgálni a szurkolókat és a szponzorokat, minden euróért meg kell dolgozni.



"Az előző években a Suhl a mezőny hátsó felében szerepelt, most új csapatot építünk" - mondta a szakember, aki a játékoskeret kialakításánál szabad kezet kapott.



Megemlítette, hogy a németek nagyon racionálisak, éppen ezért a legfontosabb az egyesület számára a járványhelyzet túlélése. Ennek ellenére ők a csapattal kitűztek maguknak konkrét célt is: szeretnének bejutni a rájátszásba.



"A felkészüli időszakban a közvetlen riválisokat le tudtuk győzni, igaz, ez semmit nem jelent, mert a Bundesligában hétről hétre keményen meg kell dolgozni a sikerért. Bízom a játékosaimban és a stábomban, bizakodó vagyok, hogy ott leszünk a középmezőnyben. Az pedig óriási eredmény lenne a klubnak, amely az utóbbi években nem jutott el oda" - tette hozzá Hollósy.



A vezetőedző arra a kérdésre, hogy magyar játékosok esetleg szerephez juthatnak-e majd a csapatánál, elmondta, bár hosszú távú szerződése van, jelenleg csak a mostani idényre koncentrál, nem foglalkozik azzal, a következő szezonban mi

lesz.



Megerősítette azonban, van három-négy olyan magyarországi röplabdázó, aki megállná a helyét a Bundesligában. Jelenleg ketten játszanak a német élvonalban: Szakmáry Gréta a Schwerinben és Pallag Ágnes nála.



Hollósy csapata eddig három bajnoki mérkőzésen van túl, és egy győzelem mellett kétszer kikapott. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, nagyon nehéz a sorsolásuk, ugyanis az első öt körben az előző idény első öt helyezettjével találkoznak.



"Az első fordulóban a friss szuperkupa-győztes Schwerinnel remek mérkőzést játszottunk, és pont Szakmáry volt az, aki a fontos pontoknál áthúzta ellenfelünket a nehéz pillanatokon" - emlékezett vissza a szakvezető, akinek együttese ezt követően nagy bravúrt bemutatva, kilenc év után először nyerni tudott a Vilsbiburg otthonában. A harmadik fordulóban a Drezdától kapott ki a Suhl.



A korábbi szövetségi kapitány ezt megelőzően Finnországban és Cipruson is volt vezetőedző, Magyarországon Gödöllő mellett a TFSE-nél, a BSE-nél és Nyíregyházán vállalt munkát, mielőtt tett egy rövid kitérőt a Kazincbarcika férficsapatánál. A Suhlhoz májusban írt alá, három évre szerződtették.

Kép: VfB Suhl LOTTO Thüringen - 1. Volleyball Bundesliga Damen