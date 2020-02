Sorozatban harmadik kupagyőzelmére készül a Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapata, amely hazai környezetben szeretné megtartani a trófeát.

Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára az esemény hétfői sajtótájékoztatóján emlékeztetett: 2009 óta először rendezik külön a férfi és a női finálét.

"Ezzel is szerettük volna a lehető legjobban kielégíteni a nézői igényeket. Jó, színvonalas mérkőzésekre számítok, a hivatalos programok mellett több egyéb közönségszórakoztató elemmel is készülünk" - fogalmazott a főtitkár.



A címvédőt irányító Hollósy László kijelentette, nem szeretne hangzatos ígéreteket tenni a csütörtök esti finálé előtt, de legjobb tudásuk szerint felkészülnek a találkozóra.



"A saját játékunkra akarunk koncentrálni, a hazai pálya előnyt jelenthet, de a Vasas komplex csapat, neki van a legerősebb játékoskerete, nagy rotációs lehetőséggel rendelkezik" - emelte ki Hollósy.



A Nyíregyháza ütőjátékosa, Varga Elizabeth elmondta, motiváltan edzenek, a Zágrábban történteket már sikerült elfelejteniük - a nyírségiek öt mérkőzéslabdáról búcsúztak múlt héten a CEV Kupa nyolcaddöntőjében a Mladost Zagrebbel szemben -, és csak a soron következő kupadöntőre koncentrálnak.

Jakub Gluszak, a bajnoki címvédő Vasas lengyel vezetőedzője hangsúlyozta, Bajnokok Ligája-főtáblás csapatának ez már a 31. tétmérkőzése lesz a szezonban, emiatt nyilván fáradtak, de igyekezni fognak, hogy a legjobbjukat nyújtsák csütörtökön.



"Nagy taktikai csatára van kilátás, tiszteljük a Nyíregyházát, jobb csapat, a bajnokságban előrébb is állnak, mint mi, de szeretnénk megszerezni az aranyérmet" - jelentette ki a szakember, aki a találkozó előtt mindkét csapatnak ötven százalék esélyt adott a sikerre.



Villám Lilla, a Vasas válogatott ütőjátékosa szerint a BL-mérkőzésekből rengeteget tudnak tanulni, és az, hogy erős ellenfelekkel találkoznak a sorozatban, rengeteg élményt ad nekik. Véleménye szerint a napi forma dönt majd csütörtökön.



Amennyiben a nyírségiek megszerzik sorozatban harmadik - összességében kilencedik - kupagyőzelmüket, úgy a szabályok értelmében megtarthatják a diadalért járó vándorserleget.



A 12 MK-elsőségével - az Újpesttel együtt - rekorder Vasas három év elteltével tért vissza a fináléba, a trófeát legutóbb 2015-ben tudta elhódítani.



A bronzmérkőzés résztvevői közül mind a jászberényi, mind az újpesti csapat képviselői abban bíznak, hogy a hétvégi bajnoki vereséget kupabronzzal sikerül kijavítaniuk. A harmadik helyért zajló találkozó mindkét részvevője hangsúlyozta, már annak is örülnek, hogy bejutottak a legjobb négybe, de elszántan készülnek a bronzmérkőzésre is, amelyet nagy lehetőségnek tartanak.



Az M4 Sport mindkét mérkőzést élőben közvetíti, a napijegyek 1200 és 2000 forintba kerülnek.



A K&H női röplabda Magyar Kupa döntő programja:

február 13., csütörtök:



a 3. helyért: UTE-Jászberény VT 17.00

döntő: Vasas Óbuda-Fatum Nyíregyháza 19.30

Borítókép: Facebook/Fatum-Nyíregyháza