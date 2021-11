Búcsúzott a Challenge Kupától a Kazincbarcika férfi röplabdacsapata, miután a selejtező csütörtöki visszavágóján az idegenbeli 3-0-s vereség után saját közönsége előtt "csak" 3-2-re tudta legyőzni az osztrák Ried csapatát.

A Vegyész azzal a tudattal lépett pályára, hogy a múlt szerdai, 3-0-s idegenbeli vereség után csak akkor juthat főtáblára, ha 3-0-ra vagy 3-1-re győz, majd megnyeri az aranyszettet is.



Toronyai Miklós együttese ennek megfelelően lendületesen kezdett, határozott támadójátékának köszönhetően hamar ötpontos előnyt épített ki. Az osztrák rivális azonban gyorsan ledolgozta hátrányát, de Bibók Balázs vezérletével egy-kétpontos fórját egészen a hajráig tartotta VRCK.

Hiába vezetett azonban 22-19-re a hazai csapat, a nagyot küzdő és több szép védekezést is bemutató vendégek "ellopták" a szettet.



A második felvonásban is jól rajtolt az utolsó szalmaszálba kapaszkodó Kazincbarcika, de Ried játékosai 8-5-ös hazai vezetés után remek blokkjaikkal elbizonytalanították a borsodiak ütőit, így szinte pillanatok alatt hárompontos előnyt alakítottak ki. Az osztrák liga második helyén álló vendégek ezt követően sem inogtak meg, remekül nyitottak, ezzel kényszertámadásokra kényszerítették a hazaiakat. A Ried 24-23-nál szerválhatott a továbbjutásért, de a Barcika Bibók és a lengyel Lukasz Ciupa támadásaival fordított, így versenyben maradt.



A harmadik játszmában egyre magabiztosabban játszott a házigazda, amely Ciupa pontjaival 14-9-re és 19-15-re is vezetett. Ekkor az osztrákok összeszedték magukat és mínusz egyre zárkóztak, de a Vegyész játékosai több jó blokkot bemutatva - főleg a brazil center Rogerio Moraes volt elemében -, a vendégek hibáit kihasználva ezt a szettet is megnyerték.



A negyedik etap hozta az addigi legalacsonyabb színvonalat, mindkét együttes rengeteget hibázott. Sokáig a Ried állt jobban, de a továbbra is sokat vállaló Ciupa pontjaival előbb 15-15-nél utolérte ellenfelét a VRCK, majd a vezetést is átvette. A hajrára visszatértek a barcikai hibák, 21-21 után már csak egyetlen pontot tudott szerezni a hazai csapat, az osztrákok pedig újabb részsikerükkel továbbjutottak.



A tét nélküli ötödik szettben jól érzékelhetően egyik gárda sem "szakadt meg" a labdákért, ebből végül a Kazincbarcika jött ki jobban, így megnyerte a 132 perces összecsapást, és győzelemmel búcsúzott.

A sorozatban még a bajnok Pénzügyőr SE érdekelt, amely a főtáblán a selejtezőből feljutott ukrán Epicentr-Podolyany Horodok ellen idegenben kezdi meg szereplését november 30. és december 2. között.

Eredmény, selejtező (a 32 közé jutásért), visszavágó:



Vegyész RC Kazincbarcika-UVC Weberzeile Ried Im Innkreis (osztrák) 3-2 (-23, 24, 20, -22, 11)

a legeredményesebb játékosok: Ciupa 30, Bibók 17, illetve Rutecki 21, Berger 18

Továbbjutott: a Ried, 5-3-as játszmaaránnyal.

Borítókép: Facebook.com/VRCK