A Swietelsky-Békéscsabai RSE a lengyel LKS Commercecon Lódz, míg a Vasas Óbuda a román Alba Blaj (Balázsfalva) csapatát kapta ellenfélül a női CEV Kupában az európai röplabdakupák pénteki, luxembourgi sorsolásán.

Az előző bajnoki idényben ezüstérmes viharsarkiak riválisa a legutóbbi szezonban harmadik helyen zárt a lengyel élvonalban és a Lengyel Kupában is, míg a Bajnokok Ligájában csoportjában ugyan második lett, de nem jutott be a negyeddöntőbe. A BRSE számára nem lesz idegen a helyszín, ugyanis 2018-ban a másik lódzi együttessel találkozott a BL selejtezőjében.



Az előző szezonban bronzérmes Vasas ismerős ellenféllel találkozik: a fővárosiak a 2019/20-as BL-csoportkörben is megmérkőztek a román együttessel, melytől Érden 3-1-re, Nagyszebenben pedig 3-0-ra kaptak ki. A balázsfalvaiak 2018-ban a BL-ben, idén tavasszal pedig a Challenge Kupában játszottak döntőt.

Az első mérkőzéseket november 16. és 18., a visszavágókat november 23. és 25. között játsszák. A Vasas hazai pályán, a BRSE idegenben kezd, a tét a 16 közé jutás.

A harmadik számú kupasorozat, a Challenge Kupa előző idényében elődöntős 1. MCM-Diamant Kaposvár - a somogyiak épp az Alba Blaj ellenében búcsúztak a négy között - a mostani szezon második fordulójában, a 32 között az izraeli Maccabi Hadera együttesével találkozik. A játéknapok itt is november 16-18. és 23-25., Sasa Nedeljkovic csapata idegenben kezd.

A nőknél még a bajnok és kupagyőztes Fatum Nyíregyháza érdekelt a nemzetközi kupaküzdelmekben: Németh Szabolcs csapata a Bajnokok Ligája főtábláján szerepel, melynek sorsolását szeptember 24-én tartják Ljubljanában.

A férfiak között a Vegyész RC Kazincbarcika a 64 között kezdi meg szereplését a Challenge Kupában: a borsodiak ellenfele az osztrák UVC Weberzeile Ried im Innkreis lesz. A párharc első összecsapását - Ausztriában - november 9. és 11. között rendezik, a visszavágót november 16. és 18. között vívják Kazincbarcikán.

A bajnok és kupagyőztes Pénzügyőr egy körrel később, a legjobb 32 között csatlakozik a mezőnyhöz, és VKP Bratislava - Epicentr-Podolyany Horodok, szlovák-ukrán párharc továbbjutójával mérkőzik november 30. és december 2., illetve december 7. és 9. között úgy, hogy hazai környezetben vívja a visszavágót.

Borítókép: Facebook.com/ Vasas Óbuda