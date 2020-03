Négy nemzetközi kupamérkőzést, közte a női röplabda Bajnokok Ligájában címvédő Novara találkozóját elhalasztotta az európai szövetség (CEV) a koronavírus terjedése miatt.

A CEV közlése szerint mind a négy párharcban észak-olaszországi együttesek érintettek: a Novara a török Fenerbahcéhoz utazott volna Isztambulba, míg a Savino Del Bene Scandicci az ugyancsak török Eczacibasit látta volna vendégül.



A másik két halasztott mérkőzés közül az egyikben a Dinamo Kazany a női CEV Kupában címvédő Busto Arsizióhoz látogatott volna a negyeddöntő visszavágójára (a párharc első mérkőzését két hete az oroszok nyerték 3-0-ra), míg a férfi CEV Kupában a legjobb nyolc között az első találkozón 3-0-ra nyertes Modena a francia Ajacciót fogadta volna.



Megrendezik ugyanakkor szerdán a női BL-ben a Stuttgart-Conegliano összecsapást, illetve a férfiaknál is az eredeti kiírásnak megfelelően pályára léphet a Civitanova, a Modena és a Trentino is.



A férfi Challenge Kupában a Milano mindkét mérkőzését idegenben vívja az észt Saaremaa ellen.



A CEV arról egyelőre nem adott ki tájékoztatást, mikor pótolják a most elmaradó találkozókat.

A BL-párharcok visszavágóit az eredeti tervek szerint jövő héten játszanák a csapatok.



Borítókép: CEV.eu