Hatalmas csatában, négy meccslabdát elrontva esett ki a Nyíregyháza a női röplabda CEV Kupából, miután a nyolcaddöntő visszavágóján aranyszettben kikapott a horvát Mladost Zagreb otthonában.

A magyar csapat két hete hasonlóan nagy küzdelemben 3-2-re győzött úgy, hogy kétszer is szetthátrányba került, de sikerült egyenlítenie, majd az ötödik játszmát megnyernie. Ezúttal viszont kétjátszmás hátrányból kellett visszakapaszkodnia, ez sikerült is, a döntő szett viszont a hazaiaké lett. A párharc így aranyjátszmában dőlt el, melyet óriási csatában 19-17-re nyertek a hazaiak, pedig a nyírségiek már 14-10-re is vezettek.

A szerdai mérkőzés a második szettben hosszú időre félbeszakadt, közel egy órát állt a játék áramszünet miatt.



Női CEV Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó:

Mladost Zagreb (horvát)-Fatum Nyíregyháza 3-2 (20, 22, -19, -23, 8), aranyszettben: 19-17

Borítókép: Facebook/Fatum-Nyíregyháza