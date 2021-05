A már biztos Európa-bajnoki résztvevő magyar női röplabda-válogatott szombaton 3-0-ra legyőzte a dán csapatot a selejtezősorozat E csoportjának ötödik fordulójában a Ludovika Arénában.

A kvalifikációban továbbra is veretlen magyarok vasárnap a második helyezett franciák ellen zárják a kvalifikációt, a tét az első hely lesz.

A szerb, horvát, román, bolgár közös rendezésű Eb augusztus 18-án kezdődik, a csoportok sorsolását jövő csütörtökön rendezik a finálénak otthon adó Belgrádban.

Európa-bajnoki selejtező, nők, 5. forduló, E csoport, Ludovika Aréna: Magyarország-Dánia 3-0 (8, 18, 13)



a legjobb pontszerzők: Kiss G. 14, Vezsenyi 13, Bodovics 11, illetve Elbaek 7

A magyarok lengyel szövetségi kapitánya, Jakub Gluszak a nyeretlen dánok ellen azoknak a játékosoknak szavazott bizalmat, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak: az alapcsapatból mindenki pihent.

A házigazda az elején jó centerakciókkal alapozta meg végig eredményes támadójátékát, és mivel blokkban és mezőnyben is jobban teljesített riválisánál - ráadásul hatékonyabban is nyitott -, a felforgatott felállás ellenére is könnyedén, 17 perc alatt szettelőnybe került.

A második játszmára feljavultak a dánok, míg a hazaiak játékát a szép megoldások mellett több pontatlanság is jellemezte, így még 15-nél is egyenlő volt az állás. Ezt követően ritmust váltott a magyar válogatott, erre pedig nem volt válasza a dán csapatnak.

A harmadik felvonásban ismét az elsőben látott teljesítményét nyújtotta a vendéglátó, amely így folyamatosan növelte előnyét. A hazaiaktól Kiss Gréta és Vezsenyi Adrienn is eredményesen támadott, Bagyinka Fanni pedig remekül irányított, így egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a magyar válogatott újabb sikere, amely végül Bagyinka ászával 65 perc alatt jött össze.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Kiss lett 14 ponttal.

Korábban:

Franciaország-Izrael 3-0 (19, 14, 12)

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Magyarország 14 pont, 2. (és továbbjutott) Franciaország 13, 3. Izrael 3, 4. Dánia 0

vasárnap játsszák:

Franciaország-Magyarország 16.00

Izrael-Dánia 19.00

pénteken játszották:

Magyarország-Izrael 3-0 (19, 16, 16)

Franciaország-Dánia 3-0 (21, 23, 17)

múlt vasárnap játszották:

Magyarország-Dánia 3-0 (18, 20, 13)

Franciaország-Izrael 3-0 (16, 19, 14)

múlt szombaton játszották:

Magyarország-Franciaország 3-2 (24, -14, -19, 23, 12)

Izrael-Dánia 3-0 (19, 16, 16)

múlt pénteken játszották:

Magyarország-Izrael 3-0 (18, 14, 12)

Franciaország-Dánia 3-0 (18, 15, 16)

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Röplabda Szövetség