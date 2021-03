A Pénzügyőr címét megvédve megnyerte a férfi röplabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben 3-0-ra legyőzte a Kaposvárt a Ludovika Arénában.

A címvédő PSE története negyedik, a Kaposvár pedig 24. kupadöntőjére készült: a fővárosiak 1/2-es, a somogyiak 18/5-ös mérleggel álltak a sorozat fináléjában. A Fino 2016-os aranyérme óta először jutott döntőbe, Jókay Zoltán tanítványai az elmúlt öt szezonból viszont negyedszer játszhattak a trófeáért. Az együttesek a bajnokságban kétszer találkoztak a mostani idényben, Budapesten 3-0-s, Kaposváron 3-2-es Pénzügyőr-győzelem született.



A kupadöntőt is - melyet a helyszínen tekintett meg Koch Róbert, a magyar válogatott szövetségi kapitánya - a címvédő kezdte jobban, a háromszoros klubvilágbajnok, január közepén szerződtetett brazil center Pedro Luiz Santos remekül játszott, a PSE a Kaposvár "fegyverével", azaz a rendkívül ponterős centerjátékkal lepte meg ellenfelét. A szett második felére rendezte sorait a Kaposvár, de ez csak hatpontos hátránya csökkentésére volt elég.



A második játszma első felében Kovács Zoltán szerezte a Pénzügyőr pontjainak nagy részét, de a somogyi együttes 16-nál így is utolérte ellenfelét. Ezzel azonban ellőtte minden puskaporát erre a szettre, a PSE azonnal visszaállította a három-négypontos különbséget és 55 percnyi játék után közel került a címvédéshez.



A harmadik felvonás első labdamenete után a Kaposvár a mérkőzés során először vezetett, de Rása Alex ászát követően 7-6-nál már a fővárosiak voltak előnyben. Ezúttal Reffatti da Costa fejezte be sikeresen a legtöbb támadást, bizonyítva, hogy a Pénzügyőr komplettebb csapat riválisánál. A Kaposvárból az orosz Vitalij Melnyikovon kívül senki nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, így Kovács Zoltán támadásával a PSE 80 perc után újabb kupagyőzelmét ünnepelhette.





A mezőny legeredményesebbje éppen az előző évi fináléban bokasérülést szenvedett Kovács volt 21 ponttal. Ennek kapcsán elmondta, nagyon örül, hogy ezúttal nem sérült meg, egyúttal boldog, hogy sikerült megvédeni a címüket.



"Az eredménytől függetlenül ez egy nehéz mérkőzés volt, mindent bele kellett adnunk. Az pedig teljesen tudatos volt, hogy a feladónk, Magyar Bálint minden szettben másra helyezte támadásban a hangsúlyt" - fogalmazott a feladóátló.



A tizedik kupaaranyát begyűjtő Jókay Zoltán a győzelem mellett amiatt volt leginkább boldog, hogy játékosai betartották a megbeszélt taktikát.



"Az elején sokat és eredményesen támadtunk első szándékból, ez később megnyitotta a területet a többiek előtt is. Változatosan játszottunk, szép csapatmunka volt a mai győzelem" - fogalmazott a szakember.



Hozzátette, most pár napra kicsit "elengedi a pórázt", ám utána elkezdik a felkészülést a bajnoki rájátszásra, ugyanis nagyon szeretnének duplázni.

A kaposváriakat edző Ruben Wolochin azt mondta, egy mérkőzésen vagy nyernek, vagy tanulnak, most ez utóbbi következett be.



"A vereség miatt szomorú vagyok, de csalódott egyáltalán nem, mert a játékosok jó munkát végeztek, ez most ennyire volt elég. Boldogok vagyunk, hogy bejutottunk a döntőbe, ahol végig küzdöttünk, harcoltunk" - zárta szavait az argentin szakvezető.

A budapestiek vezetőedzője, Jókay Zoltán pályafutása során tizedszer emelhette magasba a Magyar Kupát, ugyanis tavalyi PSE-s sikerét megelőzően a Vasas női csapatával összesen nyolcszor ünnepelhetett.



A Kaposvár 2016 óta először játszott ismét döntőt a sorozatban.



K&H férfi röplabda Magyar Kupa, döntő:



LV Sport Pénzügyőr SE-Fino Kaposvár SE 3-0 (21, 19, 22)

a legeredményesebb játékosok: Kovács Z. 21, Pedro 12, Reffatti 11, illetve Melnyikov 16, Horváth K. 10



bronzmérkőzés:

Vegyész RC Kazincbarcika-Kecskeméti RC 3-0 (22, 23, 14)

Képek: MTI