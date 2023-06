A női röplabda Extraligában címvédő Vasas Óbuda szerződtette Buket Gülübayt, a Vakifbank Istanbullal kétszeres Bajnokok Ligája-győztes feladót.



Az óbudai klub - amely a Magyar Kupában is címvédő - vasárnap honlapján jelentette be a 24 éves játékos leigazolását. Gülübay a török sztárcsapattal idén és tavaly is aranyérmet nyert a BL-ben, korábban a Yesilyurt tagjaként pedig a harmadik számú európai sorozatban, a Challenge Kupában ért a csúcsra. A Vakifbankkal emellett kétszeres török bajnok és kétszer megnyerte a klubvilágbajnokságot is.



A török feladóval teljessé vált a BL-főtáblás Vasas kerete, amely azok után, hogy az előző szezonból nyolc játékosával hosszabbított, két saját nevelésű fiatal mellett a gambiai-szlovén kettős állampolgárságú Fatoumatta Neneh Sillát, valamint a 22-szeres magyar válogatott centert, Gyimes Zsófiát is szerződtette.

