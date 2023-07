Az európai szövetség (CEV) luxembourgi központjában megrendezett eseményen a magyar bajnok a negyedik, utolsó kalapból várta a sorsolást, és nehéz ellenfeleket kapott.



A riválisok közül a török Eczacibasi Dynavit Istanbul a legutóbbi kiírásban döntőt játszott, és a világ egyik legjobb játékosát, a kétszeres világbajnok szerb Tijana Boskovicot is foglalkoztatja. A Savino Del Bene Scandicci, amelynek Kántor Sándor személyében magyar másodedzője van, legutóbb bronzérmes lett az olasz élvonalban, és szintén világsztárok sorát alkalmazza.

A csoport negyedik tagja a bolgár bajnok Marica Plovdiv.



"Az első két kalapból érkezett együttesek igazi álomcsapatok, a tavalyi döntőssel és egy olasz élklubbal is összecsaphatunk. Ismét világsztárokat tudunk Budapestre elhozni, és azt már most megígérhetem, hogy csakúgy, mint az eddigiekben, ezúttal is mindent megteszünk majd a lehető legjobb eredmény elérése érdekében" - nyilatkozta az MTI-nek a sorsolás után Jannisz Atanaszopulosz, a Vasas görög vezetőedzője.



A szakember kiemelte, van olyan csoport, melynek jobban örült volna, de ezen már kár keseregni, mostantól csak a B jelű kvartettre és az ottani ellenfelekre fókuszálnak, a nagyok dolgát szeretnék megnehezíteni, a Plovdiv ellen pedig reméli, meg tudják szerezni a klub történetének első BL-főtáblás győzelmét.



"A bolgár csapat kerete még nem teljes, így esetükben várni kell az esélylatolgatással, de mindent meg kell tennünk azért, hogy azokat az összecsapásokat hat ponttal zárjuk, és tovább tudjunk jutni a csoportból" - mondta Atanaszopulosz.



Kántor Sándor az MTI érdeklődésére elmondta, a sorsolás láttán az első gondolata az volt, hogy végre meg tudja mutatni játékosainak Budapestet, ugyanis sok szó esett már közöttük arról, milyen szép a magyar főváros.



"Mindig vannak előzetesen gyengébbnek vagy erősebbnek kikiáltott csoportok, de azt gondolom, hogy egyetlen bajnok sem gyenge, amely tudatosan készül a Bajnokok Ligájára. Az biztos, hogy nagyot kell alakítanunk, ha ott szeretnénk lenni a legjobb négyben. Az Eczacibasi mindig erős, a bolgárok sokszor fiatal játékosokkal szerepelnek, és a Vasas mögött is van már BL-tapasztalat" - mondta Kántor, aki hozzátette, a Scandicci augusztus közepén kezdi a felkészülést az új idényre, amelyre nyolc edzőmeccsel készül.



A BL-főtábla harmadik magyar érdekeltségű csapata, a válogatott Kiss Grétát foglalkoztató német SC Potsdam török, lengyel és szlovén együttessel csatázik majd a továbbjutásért.



Az öt kvartettből az elsők egyből negyeddöntőbe jutnak, a másodikak és a legjobb harmadik ezért egy oda-visszavágós rájátszáskört játszik, míg a másik négy csoportharmadik a CEV Kupa negyeddöntőjébe kerül.







A Vasas legutóbb, valamint a 2019/20-as idényben a selejtezőből jutott a legjobb húsz együttes közé, de mindkétszer nyeretlenül zárta a csoportkört, amely idén novemberben rajtol.



A Vasas először Isztambulba utazik, majd hazai környezetben fogadja a Scandiccit és a Plovdivot, s decemberben még Olaszországba is ellátogat. A csoportkört január közepén Plovdivban zárja.

A női Bajnokok Ligája csoportbeosztása:

---------------------------------------

A csoport: Vero Volley Milano (olasz), VakifBank Istanbul (török), Volley Mulhouse Alsace (francia), Jedinstvo Stara Pazova (szerb)

B csoport: Eczacibasi Dynavit Istanbul (török), Savino Del Bene Scandicci (olasz), Marica Plovdiv (bolgár), VASAS ÓBUDA

C csoport: Fenerbahce Opet Istanbul (török), Grot Budowlani Lódz (lengyel), SC Postdam (német), Calcit Kamnik (szlovén)

D csoport: A.Carraro Imoco Conegliano (olasz), DevelopRes Rzeszów (lengyel), Allianz MTV Stuttgart (német), a selejtező győztese

E csoport: LKS Commercecon Lódz (lengyel), Volero Le Cannet (francia), SC Prometej (ukrán), a selejtező másodikja



