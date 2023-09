A 31 éves, 126-szoros válogatott ütőjátékos nyáron a szintén olasz élvonalbeli Cuneótól szerződött a 2019-ben Bajnokok Ligája-győztes klubhoz, ahol bár - elmondása szerint - a nemzeti csapatok olimpiai selejtezője miatt kevesen vannak, de nagyon jól érzi magát.



"Augusztus közepén kezdtük az alapozást, és bár kisebb sérülések tizedelik a társaságot, jól érzem magam, remek környezetben vagyok, és a lányokkal is jó a viszonyom" - nyilatkozott az MTI-nek Szakmáry.

A válogatott szereplést tavasszal lemondó játékos kiemelte, egyik poszttársa, a német Hanna Orthmann az Európa-bajnokságon súlyos térdsérülést szenvedett, így őt egész szezonra elveszítették, de biztos abban, hogy a csapat igazolni fog a helyére valakit, mert a hosszú és megterhelő idényben szükségük lesz arra, hogy négy nyitásfogadójuk legyen.

"Egyelőre kevesen vagyunk, fiatalokkal, besegítő edzőkkel és fiúkkal edzünk együtt, de így is volt két felkészülési meccsünk a Busto ellen, mert péntektől már tétmeccsek várnak ránk" - tekintett előre Szakmáry a vasárnapig tartó, a nyugat-európai regionális szövetség által szervezett WEVZA Kupára. A viadalon a házigazda Novarán kívül Szűcs Kinga együttese, a francia TFOC, a német Vilsbiburg és a svájci Volleyball Academy vesz részt, a győztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban, a Challenge Kupában folytathatja szereplését.

"Egyelőre a szezonra vonatkozó célokat, elvárásokat nem fogalmaztunk meg, csak a hétvégi tornára koncentrálunk, mert szeretnénk nemzetközi kupában is szerepelni" - nyilatkozta az ütő.

Az együttes irányítását nyáron a játékosként kétszeres világbajnok, 306-szoros olasz válogatott Lorenzo Bernardi vette át, aki ezt megelőzően csak férficsapatoknál dolgozott.

A trénerről Szakmáry elmondta, számára eddig pozitív csalódás a személye, egy profi szakembert ismert meg benne.

"Nyilván minden edző más és más, de nekem eddig nagyon tetszik az itteni munka" - jelentette ki a játékos.

Előző klubjával összehasonlítva arról számolt be, érződik, hogy a Novara élcsapat, a Cuneo pedig inkább a középmezőnyhöz tartozott.

"Ha egy klubnak jobbak az anyagi lehetőségei, értelemszerűen jobban oda tudnak figyelni az apróságokra. Itt tényleg csak az edzésekre kell koncentrálnunk, nagy figyelmet fordítanak a fizikai állapotunkra, masszőr, fizio- és manuálterapeuta is foglalkozik velünk, továbbá a csapatorvos is rendszeresen látogat bennünket" - fogalmazott Szakmáry, aki hozzátette, nagyon várja már a szezonkezdést, és azt, hogy tétmeccsen is pályára léphessen új klubjában.

A Novara az előző idényben a Bajnokok Ligájában az elődöntőig menetelt, az Olasz Kupában harmadikként, a bajnokságban pedig a negyedik helyen zárt.

Szakmáry a Cuneo előtt a török Aydin és a német Schwerin légiósa volt, Magyarországon nevelőegyesületén, a Nyíregyházán kívül Gödöllőn és Békéscsabán röplabdázott.

Fotó: Danilo Vigo/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images