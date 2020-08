A román bajnok CSM Volei Alba Blaj (Balázsfalva) csapatánál folytatja pályafutását a röplabdázó Bleicher Réka.

A klub honlapja csütörtökön jelentette be a 24 éves feladó szerződtetését.

A 61-szeres válogatott Bleicher az előző idényben a kupagyőztes Vasas Óbudában játszott, korábban megfordult Újpesten, Jászberényben, az MTK-nál, a TFSE-nél és Budaörsön is.



"Ez a lehetőség olyan ugródeszka nekem, amelyet butaság lett volna kihagynom" - mondta az MTI érdeklődésére Bleicher. Hozzátette, a Blaj szerb edzője, Darko Zakoc több jelölt közül őt választotta, ez pedig fontos szempont volt a döntésében. A szakember tavaly élőben is látta játszani a feladót, ugyanis a Blaj a Vasassal szerepelt egy csoportban a Bajnokok Ligájában, a romániai mérkőzésen pedig Bleicher a kezdőcsapat tagja volt.



"Jövő szombaton utazom ki, a legfontosabb az, hogy fejlődjek, és télen a válogatottba hazatérve meg tudjam mutatni, mennyit léptem előre. Az edzőnk az elmondások alapján nyitott, bátran lehet tőle kérdezni, ez pedig ideális, mert én 24 évesen is olyan típus vagyok, hogy vannak kérdéseim" - fogalmazott a válogatott röplabdázó, aki tudja, hogy egyedül, Magyarországtól távol sokkal nehezebb szezon vár rá, de határozott elképzelése volt, hogy ezt is megtapasztalja.



A feladónak a következő lesz az első külföldön töltött szezonja, a 2018-ban Bajnokok Ligája-döntős Blaj a román sorozatok mellett a harmadik számú európai kupasorozatban lesz érdekelt.



A klubhonlap szerint a csapat célja a román bajnokság és a Román Kupa megnyerése mellett a Challenge Kupában a döntős szereplés kivívása lesz.



Borítókép: vasasvolleyball.hu