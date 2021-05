Az Európa-bajnoki szereplését már korábban bebiztosító magyar női röplabda-válogatott vasárnap hatalmas csatában 3-2-re kikapott a francia csapattól a selejtezősorozat E csoportjának hatodik, utolsó fordulójában a Ludovika Arénában.

A magyarok lengyel szövetségi kapitánya, Jakub Gluszak a csoportdöntőn "vegyes" csapatot küldött a pályára, ugyanis a selejtezősorozat mérkőzéseinek többségén kezdők - Szakmáry Gréta, Pallag Ágnes, Gyimes Zsófia, Tóth Fruzsina - mellett ezúttal olyanok is helyet kaptak, akik eddig kevesebbet játszottak: Kiss Gréta, Bodovics Hanna és Bagyinka Fanni is a kezdőcsapat tagja volt.



Közülük éppen Kiss volt az, aki rendkívül ponterősen kezdett, a lelátón helyet foglaló mintegy 500 néző pedig annak tapsolhatott, hogy a magyarok 17-15-ig kiválóan játszva szinte végig vezettek. Ekkor sorozatban három francia pont következett, és bár még egyszer fordítani tudott a házigazda, Héléna Cazaute vezérletével a vendégeké lett a nyitó felvonás.



A második szettet a korábbinál több hibával kezdte a magyar válogatott, hol a támadások szálltak hosszúra vagy szélesre, hol a labdák megjátszásában mutatkozott némi meg nem értés a játékosok között. Ennek ellenére végig a hazai csapat irányított, a rontások mellé ugyanis - elsősorban Kiss és Szakmáry révén - rengeteg szép megoldás is társult, ami magabiztos egyenlítést eredményezett.



A harmadik játszma első harmada is szoros küzdelmet hozott, kétpontos magyar hátrányban Gluszak feladót cserélt: Bagyinkát Király-Tálas Zsuzsanna váltotta. Ennek ellenére 8-8 után végig a hazaiak futottak az eredmény után, és bár 23-19-es francia előnynél veszni látszottak a magyar remények, öt labdamenettel később mégis Kisséknek volt játszmalabdája. Ezt hárították a belga Émile Rousseaux irányította vendégek, de a maguk öt lehetősége közül egyet sem tudtak kihasználni, így óriási csata után a hazaiak kerültek szettelőnybe.

Lendületes játékkal kezdte a negyedik etapot a vendéglátó, de a franciák jó blokkmunkájuknak köszönhetően fordítottak és 13-9-re elhúztak. A folytatásban sem találta a fogást ellenfelén a magyar válogatott, amely így 117 perc játék után készülhetett a döntő szettre.

A rövidített felvonásban villámrajtot vettek Jakub Gluszak tanítványai, de hat egymás után szerzett pont után már a franciák vezettek kettővel. A térfélcsere után is a vendégek irányítottak, akik fiataljaik pályára küldése ellenére is megnyerték a 134 perces összecsapást.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Kiss volt 25 ponttal, a franciáknál Cazaute 24-ig jutott.





A Vasas ütőjátékosa a lefújás után az MTI-nek elmondta, a franciák jól játszottak, így ők is rá voltak kényszerítve arra, hogy pontosan röplabdázzanak.



"Jól éreztem magam a pályán, a rutinosabb játékosok sokat segítettek, kicsin múlott a győzelem, nem lehetünk elégedetlenek" - fogalmazott Kiss.



A vereség okaként elsősorban a fáradtságot jelölte meg, hiszen tíz napon belül ez már a hatodik mérkőzésük volt.



"A végén több apró technikai hibát is elkövettünk, ez pedig nem fért bele. Ettől függetlenül nagyon jó, életre szóló élmény volt életem első válogatott összetartása, amit az unokáimnak is biztosan mesélni fogok. Már csak azért is, mert sikeresen zártuk az Európa-bajnoki kijutással" - összegzett a 23 éves röplabdázó.



Jakub Gluszak szövetségi kapitány úgy értékelt az MTI-nek, hogy hiába védekezett jól a csapata, a visszatámadások hatékonyságában elmaradt a franciáktól, ez pedig döntőnek bizonyult.



"Az ilyen mérkőzéseken megtapasztalhatják a lányok, milyen mentális állapotra van szükség ahhoz, hogy a szoros játszmák végjátékát bírják" - mondta a mérkőzésről a lengyel szakember.



A kvalifikációs sorozattal kapcsolatban hozzátette, elégedett a csapattal, főleg mert olyan játékosokkal dolgozhatott, akiknek megtiszteltetés volt a válogatott mezt magukra húzni.



"Mindenkin látszott, hogy itt akart lenni, ez pedig pozitív hatással volt nemcsak a mérkőzésekre, de az edzésekre is. Hétről hétre egyre inkább csapattá formálódunk, ezáltal pedig egyre erősebbek, jobbak leszünk" - összegzett Gluszak.



A válogatott játékosainak most háromnapos pihenőt adott a szakvezető, majd az együttes - némileg más összetételben - jövő csütörtöktől az Európa-liga arany divíziójának két hét múlva rajtoló csoportkörére készül Győrben.

A magyaroknak öt győzelem után ez volt az első vereségük a selejtezőben, így a rosszabb pontarányukkal a franciák mögött másodikként végeztek a négyesben. A szerb, horvát, román, bolgár közös rendezésű Eb augusztus 18-án kezdődik, a csoportok sorsolását jövő csütörtökön rendezik a finálénak otthon adó Belgrádban.

Európa-bajnoki selejtező, nők, 6. (utolsó) forduló, E csoport, Ludovika Aréna:

Magyarország-Franciaország 2-3 (-23, 21, 30, -19, -11)



a legjobb pontszerzők: Kiss G. 25, Pallag, Szakmáry 17-17, illetve Cazaute 24, Arbos 18, Sylves 15

szombaton játszották:

Magyarország-Dánia 3-0 (8, 18, 13)

Franciaország-Izrael 3-0 (19, 14, 12)



pénteken játszották:

Magyarország-Izrael 3-0 (19, 16, 16)

Franciaország-Dánia 3-0 (21, 23, 17)



múlt vasárnap játszották:

Magyarország-Dánia 3-0 (18, 20, 13)

Franciaország-Izrael 3-0 (16, 19, 14)



múlt szombaton játszották:

Magyarország-Franciaország 3-2 (24, -14, -19, 23, 12)

Izrael-Dánia 3-0 (19, 16, 16)



múlt pénteken játszották:

Magyarország-Izrael 3-0 (18, 14, 12)

Franciaország-Dánia 3-0 (18, 15, 16)

Borítókép: Facebook.com/Magyar Röplabda Szövetség