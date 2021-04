A rövid, alig több mint kéthetes felkészülés ellenére is a kontinenstornára kijutás a cél a magyar női röplabda-válogatottnál, amely először készül Jakub Gluszakkal, a tavaly februárban kinevezett lengyel szövetségi kapitánnyal.

A szakember - aki 2018 ősze óta a Vasas vezetőedzője - az MTI-nek elmondta, a következő napok legfontosabb feladata, hogy a játékosok megértsék és elsajátítsák a játékrendszerét.

"Számomra a legfontosabb a blokk és a blokk mögötti védekezés, így ezzel kezdtük a felkészülést" - fogalmazott Gluszak, aki a szerda esti (mai) edzéstől számíthat a keret összes játékosára, ugyanis többen vasárnap még a magyar bajnokság rájátszásban voltak érdekeltek.

"A többiek hosszabb-rövidebb szünet után érkeztek meg Szigetszentmiklósra, nekik az elmúlt két nap arra volt jó, hogy felkészítsük őket a munkára, ugyanis szerdától nem nagyon lesznek egyéni képzések, csak a játékra és a különböző játékelemekre fogunk koncentrálni" - nyilatkozott a lengyel edző.

Kiemelte, még ő is ismerkedik a játékosokkal, hiszen korábban csak a Vasas röplabdázóival dolgozott együtt, de reméli, mielőbb sikerül mindenkivel megtalálni a közös nevezőt.

"A célom, hogy most, illetve az Eb-selejtező utáni Európa-liga alatt is minden kerettag fejlődjön, egyre jobb legyen a kohézió, folyamatosan kommunikáljanak egymással, mert ez a másik legfontosabb dolog. Ha nem szólalnak meg a pályán, nem fognak tudni igazán jól teljesíteni" - jelentette ki Gluszak.



A magyar válogatott az Európa-bajnoki selejtezők során előbb május 7. és 9. között a franciaországi Belfort-ban, majd egy héttel később Budapesten, a Ludovika Arénában találkozik az első torna házigazdája mellett Izrael, valamint Dánia legjobbjaival. A tréner elmondása szerint feltérképezték a riválisokat, és bár a csoport első és második helyezettje is kijut a tornára, minden meccsen a győzelem lesz a céljuk.

A nemzeti csapat - egyelőre 18 játékossal - vasárnaptól Kaposváron folytatja a felkészülést, ahol két felkészülési mérkőzést is vív majd a szlovénokkal. Utána ismét Szigetszentmiklós lesz a helyszín, mielőtt a csapat útra kel Franciaországba.

A magyar válogatott 18 fős kerete:



centerek: Bodovics Hanna (1. MCM-Diamant Kaposvár), Gyimes Zsófia (Bordeaux, francia), Kalicanin Sanja (Vasas Óbuda), Kump Alíz (1. MCM-Diamant Kaposvár), Papp Orsolya (MTK Budapest), Pekárik Eszter (Swietelsky-BRSE)

feladók: Bagyinka Fanni (UTE), Bleicher Réka (Alba Blaj, román), Tálas Zsuzsanna (1. MCM-Diamant Kaposvár)

liberók: Juhár Dalma (Vasas Óbuda), Tóth Fruzsina (Fatum Nyíregyháza)

ütők: Pallag Ágnes (VBF Suhl, német), Szakmáry Gréta (SSC Palmberg Schwerin, német), Szedmák Réka (1. MCM-Diamant Kaposvár), Szűcs Kinga (1. MCM-Diamant Kaposvár), Takács Doroti (Vasas Óbuda), Török Kata (Vasas Óbuda), Vezsenyi Adrienn (MTK Budapest)

Borítókép: Facebook.com/ Vasas Óbuda