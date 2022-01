Megdöbbentő esetről számolt be egy győri édesanya, akinek a gyermeke a helyi röplabda klubban játszott egy darabig, majd miután otthagyta az együttest egy közel 300 000 Ft-os fizetési felszólítást kapott a csapattól.



A győri család esetéről a 24.hu számolt be. A városban élő Mira édesanyja mindenképp szerette volna, hogy lánya sportoljon, így több sportággal is megismertette őt. A magasra nőtt gyermek legutóbb a röplabdával próbálkozott meg.



Osztálytársa invitálására a Győri Diák Röplabda Clubnál kezdett el megismerkedni a sportág alapjaival, ahol már az első nap után egy szerződést írattak alá az őt képviselő édesanyjával.

Az anya a kérdésére, hogy miért van erre szükség, Dub Lívia ügyintézőtől azt a választ kapta, hogy ennek a megléte kell ahhoz, hogy a gyermek beléphessen a csarnokba, ugyanakkor ez csak egy formalitás és nem kötelez semmire, mivel az amatőr sportoló szerződése bármikor felbontható.



Az anya így 2021. február 16-án aláírta a papírokat, ám történetük nem várt fordulatot vett. A szerződés hivatalosan a 2021. július 1. – 20022. július 30. közti időszakra szólt. Az édesanyát a szerződés megkötése után szinte egyből arra kérték, hogy fizesse ki a 8000 forintos első havi tagdíjat és a nyáron esedékes két edzőtábor díját, ami 40 000 forint.

A nő kifizette a kért összeget, ám kislánya három hónap után úgy döntött mégsem ez a neki való sportág. Ekkor az anya visszavitte a klubnak a gyermek felszerelését, kérte a szerződés felbontását, ugyanekkor jelezte, szeretné visszakapni a tábori költségekre befizetett pénzt.



Kérésére a klub elnöke, Dub István azt felelte, nem ők tartoznak a családnak, hanem az anyuka nekik, mivel ki kellene fizetniük a szerződés időtartamára szóló tagdíjat. A nő elmondása szerint az elnök megfenyegette őket, hogy ügyvédek segítségével hajtja be rajtuk a tagdíjat és a kislány kilépése miatt elmaradó taotámogatás összegét is, ezért az édesanya inkább hagyta elúszni a tábor árát.



A történet itt azonban még nem ért véget, karácsony előtt néhány nappal ugyanis kopogtatott a postás, aki egy csekket és egy ügyvédi felszólító levelet adott át az édesanyának.



A dokumentumot az érintett szülő a 24.hu szerkesztőségének juttatta el, melyben ez állt:



„A sportoló szerződésszegése miatt ügyfelemet kár érte, ugyanis a sportoló után – a szerződéses időszakra – járó taotámogatást nem tudta igénybe venni. A kár összege az ügyfelemet illető teljes támogatás arányos (sportolói létszámra lebontott) része alapján 292 135 forint. Felszólítom önöket, hogy az ügyfelemnek okozott kárt 8 napon belül térítsék meg. Amennyiben a biztosított határidő eredmény nélkül marad, ügyfelem kénytelen lesz jogi útra terelni az ügyet, amelynek költségei önöket fogják terhelni.”



Az édesanya értetlenül állt a történtek előtt és most abban bízik, hogy az igazságszolgáltatás melléjük szegül, elvégre ők nem tettek semmi rosszat.

Első hallomásra bárki gondolhatja azt, hogy ez az abszurd történet kitaláció, ám a lapnál egy másik hasonlóan járt család is jelentkezett, akik szintén ügyvédi felszólítást és csekket kaptak „karácsonyi ajándéknak”.



