Yunus Musah egy rendkívüli történettel rendelkező 19 éves középpályás, aki a világbajnokságon bizonyíthat a kétkedőknek.

A fiatal középpályás három szezon óta a Valencia felnőtt keretének tagja, ez pedig az első vb-je lesz, amerikaiként, írja a Marca.

„New Yorkban születtem, bár életem során több országban is éltem. Szerencsés vagyok, sok kultúrát megismerhettem, ezek a nemzeti csapatok pedig mind szerették volna, ha náluk leszek válogatott. Nehéz döntés volt!” – meséli Musah.

2002. november 29-én született New Yorkban, ghánai szülők gyermekeként. Gyermekkorát Olaszországban töltötte, itt kezdett ismerkedni a labdarúgással is.

Ezt követően alig 10 évesen belevágott egy nagy kalandba és Angliába költözött, hogy itt tanulja meg a futball csínját-bínját. Az Arsenal akadémiáján is megfordult, ahol látták benne a tehetséget, de aztán hirtelen megjelent a Valencia, mint érdeklődő.

„Miért ment a Valenciához? Latin karaktere miatt beszélt olaszul, ismerte a kultúrát” – mondta Pablo Longoria, aki akkoriban a Valencia műszaki titkára volt.

Innentől már ismerős lehet a története, még kiskorúként debütált a denevérek nagycsapatában, azóta pedig töretlenül fejlődik.

Történetének izgalmas pikantériája, hogy a vb-n egy csoportba kerültek az angolokkal, ahol olyan korabeli régi ismerősök ellen léphet pályára, mint Jude Bellingham vagy Bukayo Saka.

I can’t wait to watch Yunus Musah in the World Cup. pic.twitter.com/T2Mmyca34x