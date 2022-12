Az Arsenal svájci válogatott középpályása, Granit Xhaka a Szerbia elleni vb-összecsapást követően sok szurkolót magára haragított.

A játékos egy Jashari névvel ellátott mezben ünnepelte a győzelmet, ez a vezetéknév azonban megegyezik a koszovói felszabadító hadsereg parancsnokának nevével, akit a szerbek 1998-ban kivégeztek.

Szerbiában ezt nyílt provokációként kezelik, ugyanis ők sosem ismerték el Koszovó függetlenségét, így az ártatlannak tűnő gesztusnak komoly politikai visszhangja lett.

Jashari egyébként Xhaka egyik csapattársára utal, akinek kedveskedni akart a játékos. Hogy tudatában volt-e az üzenet „félreérthetőségének”, valószínűleg sosem tudjuk meg.

Xhaka számára egyébként nem volt eseménytelen a találkozó, többször is összeszólalkozott és dulakodásba bonyolódott a szerb játékosokkal.

I don't know how long, Serbs with hatred and bitterness towards Albanians?!!! This was also seen in the Switzerland-Serbia match in Qatar. The Swiss player from Kosovo, Granit Xhaka, was attacked by many Serbs during the match. It is sad, for ancient Europe. pic.twitter.com/ACRpTlh2B7