Világszerte hiánycikk lett a Messi-mezekből - írta a spanyol sportnapilap, a Marca az argentin világsztár futballdresszének elképesztő kelendőségéről.

A dél-amerikai ország nemzeti válogatottjának 35 éves kapitánya - aki jelenleg a Paris Saint-Germain játékosa, előtte pedig az FC Barcelona klubszíneit viselte - egészen a döntőig vezette csapatát a katari világbajnokságon, s a sikerek nyomán piaci ázsiója is ugrásszerűen megnőtt. A Marca beszámolója szerint az utolsó darabig elkapkodták az adidas Messi feliratú, 10-es számú mezeit a német cég legfőbb fióktelepein, így Buenos Airesben, Madridban és Tokióban egyaránt.

A Katarban eddig ötgólos és gólkirály-jelölt Lionel Messi nemzeti együttesével vasárnap vívja a vb-döntőt a címvédő francia válogatottal.

Lionel Messi Argentina national team shirts are sold out worldwide. Adidas has not been able to keep up with the demands. Via Marca. pic.twitter.com/dRtR5873eV