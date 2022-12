A portugálok szövetségi kapitánya, Fernando Santos nem örült Cristiano Ronaldo reakciójának.



A portugál klasszis dühösnek tűnt, azt követően, hogy a csoportkört záró Dél-Kora elleni mérkőzésen lecserélték a 65. percben. Az ötszörös aranylabdás ujját a szája elé helyezte, mintha csendre intene valakit. A Manchester United és a Real Madrid korábbi támadója később azt mondta, hogy az ellenfél játékosára volt dühös, nem pedig az őt lecserélő Santosra. Ronaldo azt állította, azt nem nézte jó szemmel, hogy az egyik koreai játékos azt mondta neki, hogy gyorsan hagyja el a pályát.



Akárhogy is, a portugálok szövetségi kapitánya, Fernando Santos a portugálok nyolcaddöntős találkozóját megelőző sajtótájékoztatóján elismerte, hogy nem örült játékosa reakciójának.



„Láttam a képeket és nem tetszett. Egyáltalán nem. De attól a pillanattól kezdve pont került ennek az ügynek a végére. Most a holnapi (keddi) meccsre kell gondolnunk, így mindenki arra az összecsapásra koncentrál.”



Arra a kérdése, hogy ezek után csapatkapitányként számít-e Ronaldóra, Santos kitérő választ adott.



„Csak akkor döntöm el, hogy ki legyen a kapitány, ha odaérek a stadionhoz, szóval nem tudom. Nem tudom, mi lesz a felállás. Mindig is ezt tettem, és továbbra is ezt fogom tenni.”



„De a másik téma lezárva. Házon belül megoldottuk, és ennyi” – zárta rövidre a kérdést.

Borítókép: Hector Vivas – FIFA/FIFA a Getty Images