A hollandok szövetségi kapitányát Louis van Gaalt lenyűgözték az egyik fiatal újságíró hozzá szóló szavai.



A 71 éves szakember korábban többször is összetűzésbe kerül a média képviselővel, a pénteki, Ecuador elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, azonban olyat tapasztalt, amit eddig még soha. Egy fiatal riporter ugyanis kérdések helyett egy tiszteletteljes beszédet mondott a hollandnak.



„Én egy fiatal újságíró vagyok, aki most kezdte a pályát. Nincs önhöz semmi kérdésem, ez csak egy lehetőség arra, hogy elmondjam, mennyire rajongok önért hároméves korom óta” – mondta az újságíró.

• I am a young journalist. I don't have a question for you. I just want to tell you I am a big fan of you.



Van Gaal: "I don't hear this a lot, this is very sweet. I want to give you a hug. Later on you and I will be hugging." pic.twitter.com/KQkH1MIyXf