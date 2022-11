José Gayá, a Valencia balhátvédje bokaficammal küzd, ezért úgy döntött Luis Enrique, hogy hazaküldi.

Utódjaként a Barcelona tehetségét, Alejandro Baldét hívta be a mester.

A mindössze 19 éves hátvéd a legjobb választásnak tűnik Gayá helyett, ugyanis idei teljesítményével a Barcelonában Jordi Albát és Marcos Alonsót is maga mögé utasította a hierarchiában.

A csere jóváhagyásához a FIFA rábólintása is szükséges volt, amit a Marca szerint meg is kaptak a spanyolok.

Eredetileg Baldé ma este az U21-es válogatottal Japán ellen lépett volna pályára, de a döntést követően ezt kihagyja a játékos és útnak indul Katarba.

Official: Barcelona fullback Alejandro Balde has been called up by Spain to replace José Gayá. #WorldCup



Balde will be part of Spain’s 26 man list for Qatar. pic.twitter.com/rTYHOkxdz2