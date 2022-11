Az uruguayi az első olyan válogatott a futball-világbajnokságok történetében, amelyben négy 35 év feletti játékos is szóhoz jutott egyazon mérkőzésen - írta a katari vb ötödik játéknapját értékelve a labdarúgás históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

A két védő, Martín Cáceres és Diego Godín végigjátszotta a dél-koreaiak elleni, 0-0-ával zárult találkozót, míg a támadósorban Luis Suárezt a 64. percben váltotta Edinson Cavani. Godín lett a vb-k legidősebb uruguayi játékosa az által, hogy 36 évesen és 282 naposan szerepelt a csütörtöki meccsen, alig két nappal öregebben, mint Obdulio Varela 1954-es utolsó fellépésekor.

A szerbeket 2-0-ra verő braziloknál a 38 éves és 63 napos Thiago Silva lépett elő korelnökké, megelőzve az eddigi rangidős Djalma Santost, aki 1966-ban 37 évesen és 138 naposan játszott vb-mérkőzést.

A svájciaknál futballozó Breel Embolo lett a világbajnokságok történetének második olyan játékosa, aki eredményes volt szülőhazájának válogatottja ellen, ráadásul a kameruniaknak lőtt találata győztes gólnak bizonyult. Az afrikai ország csapata sorozatban a nyolcadik vereségét szenvedte el vb-n, ez a második legrosszabb széria a világbajnokságok históriájában. Kamerun egyetlen vesztes meccsre van attól, hogy beérje a negatív rekordot tartó Mexikót, amely egymás után kilencszer kapott ki 1930 és 1950 között.

A ghánaiak felett 3-2-re diadalmaskodó portugáloknál Bruno Fernandes 2 perc 15 másodpercen belül adott két gólpasszt. E sajátos statisztikai mutatóban a németek néhai bombázója, Gerd Müller az éllovas, aki 1974-ben a svédekkel vívott mérkőzésen 1 perc 24 másodpercen belül szolgált két gólpasszal. A listán a közvetlen élbolyban van magyar játékos is: Pölöskei Gábor 1 perc 42 másodperc alatt produkált két gól előtti átadást is Salvador válogatottja ellen, az 1982-es, 10-1-es siker alkalmával.

Bruno Fernandes with two assists in two minutes to turn 1-1 to 3-1 pic.twitter.com/oK5AMFRF9k