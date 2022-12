A franciák játékosa, Dayot Upamecano szerint az angol játékosoknak korán nyugovóra kell térniük, ha meg akarják állítani Kylian Mbappét.



Az angol válogatottra nehéz feladat vár a negyeddöntőben. A legjobb négy közé jutásért ugyanis a címvédő franciákkal kell megmérkőzniük, akik remek formában vannak, ráadásul soraikban tudhatják Kylian Mbappét is. A 24 éves játékos megállíthatatlannak tűnik, és ezzel csapattársai is tisztában vannak.



„Kylian teljesen más csatár, mint bárki más. Világklasszis játékos, és nehéz védekezni ellene. Korán le kell feküdniük, ha le akarják győzni” – jelentette ki a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a franciák hátvédje, Upamecano.



Azzal, hogy az angolok számára Mbappé okozza majd a legtöbb problémtá, Youssuf Fofana is egyetértett.



„Ha meg tudják állítani Kyliant, akkor jó nekik. De van 19 csapat a Francia Ligában, akik még mindig erre a várnak. Az igazság a pályán derül majd ki. Szombaton meglátjuk, mi fog történni. De franciaként hiszek Kylianban” – mondta.



„Kylian nem olvassa el, amiket írnak, mert a meccsre koncentrál. Arra fog koncentrálni, amit elvárnak tőle, nem pedig azokra a játékosokra, akikkel szembe kell néznie. Nagyon higgadt és határozott” – tette hozzá.



Az Anglia–Franciaország mérkőzés december 10-én, szombaton, 20 órakor kezdődik.

Borítókép: Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images