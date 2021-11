A címvédő francián kívül a világranglista-vezető belga válogatott is kijuthat a 2022-es labdarúgó-világbajnokságra az európai selejtezősorozat csütörtöktől szombatig tartó kilencedik fordulójában.

A francia együttes szombat este fogadja Párizsban a D csoportban sereghajtó kazah csapatot. Ha a papírforma szerint legyőzi a riválist, akkor megváltja katari repülőjegyét. Didier Deschamps szövetségi kapitány tanítványainak ehhez már egy döntetlen is elég, amennyiben a finnek nem győznek Bosznia-Hercegovina vendégeként.



A belga válogatottnak szintén a győzelem jelentene biztos vb-részvételt, az észtek elleni döntetlen csak abban az esetben elég a világelsőnek, ha Wales is pontokat veszít Fehéroroszország ellen.



Az A csoportban a szerb és a portugál csapat között zajlik versenyfutás az automatikus vb-részvételt érő első helyért, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo fémjelezte válogatott pedig megelőzheti az élen álló vetélytársat, ha csütörtökön legyőzi az íreket Dublinban. Még izgalmasabbá teszi a helyzetet, hogy az utolsó körben, vasárnap Portugália-Szerbia találkozót rendeznek, így a kijutásról mindenképp az a meccs dönt majd.



A B csoportban a svédek és a spanyolok harcolnak az első helyért, az északiak pedig nagy esély előtt állnak, mert csütörtökön az utolsó előtti Georgia vendégei lesznek, s ha nyernek, akkor kedvező helyzetbe kerülhetnek. A spanyolok ugyanis a pótselejtezőt jelentő második pozíció eléréséért küzdő görögök otthonában lépnek pályára, és Athénban nem veszíthetnek pontokat, ha versenyben akarnak maradni a csoportgyőzelemért.



A C csoportban az azonos pontszámmal álló olaszok és svájciak között dől el az egyenes kijutás, az Európa-bajnok dél-európaiak pénteken éppen a svájciakat fogadják Rómában, így ez a meccs dönthet a kérdésben, ám ekkor még nem zárul le közöttük a harc, mivel azonos pontszám esetén első helyen a gólkülönbség rangsorol a sorozatban. Azaz a csoport első helye csak a jövő heti zárókörben dől majd el véglegesen.



A G jelű hatosban éllovas hollandoknak és a H-ban listavezető oroszoknak nem elég a győzelem Montenegró, illetve Ciprus ellen a katari repülőjegy megváltásához, a mögöttük második norvégok, illetve horvátok pontvesztésére is szükségük van ehhez.



A tíz csoportból az elsők jutnak ki a 2022-es, katari világbajnokságra, a másodikok pedig pótselejtezőt játszhatnak a részvételért. Mellettük a Nemzetek Ligájából a két legjobb olyan csoportgyőztes csatlakozik a pótselejtező mezőnyéhez, amely a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapatot majd három csoportra osztják és egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzdenek majd meg a fennmaradó három helyért.

Európai vb-selejtezők, 9. játéknap:



A csoport (csütörtök):

Azerbajdzsán-Luxemburg, Baku 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

Az állás: 1. Szerbia 17 pont/7 mérkőzés, 2. Portugália 16/6, 3. Luxemburg 6/6, 4. Írország 5/6, 5. Azerbajdzsán 1/7

B csoport (csütörtök):

Georgia-Svédország, Batumi 18.00

Görögország-Spanyolország, Athén 20.45

Az állás: 1. Svédország 15 pont/6 mérkőzés, 2. Spanyolország 13/6, 3. Görögország 9/6, 4. Georgia 4/7 (4-12), 5. Koszovó 4/7 (4-14)

C csoport (péntek):

Olaszország-Svájc, Róma 20.45

Észak-Írország - Litvánia, Belfast 20.45

Az állás: 1. Olaszország 14 pont/6 mérkőzés (12-1), 2. Svájc 14/6 (10-1), 3. Bulgária 8/7, 4. Észak-Írország 5/6, 5. Litvánia 3/7

D csoport (szombat):

Bosznia-Hercegovina - Finnország, Zenica 15.00

Franciaország-Kazahsztán, Saint-Denis 20.45

Az állás: 1. Franciaország 12 pont/6 mérkőzés, 2. Ukrajna 9/7, 3. Finnország 8/6, 4. Bosznia-Hercegovina 7/6, 5. Kazahsztán 3/7

E csoport (szombat):

Belgium-Észtország, Brüsszel 20.45

Wales-Fehéroroszország, Cardiff 20.45

Az állás: 1. Belgium 16 pont/6 mérkőzés, 2. Csehország 11/7 (12-9), 3. Wales 11/6 (8-7), 4. Észtország 4/6, 5. Fehéroroszország 3/7

F csoport (péntek):

Moldova-Skócia, Chisinau 18.00

Ausztria-Izrael, Klagenfurt 20.45

Dánia - Feröer-szigetek, Koppenhága 20.45

Az állás: 1. (és vb-résztvevő) Dánia 24 pont, 2. Skócia 17, 3. Izrael 13, 4. Ausztria 10, 5. Feröer-szigetek 4, 6. Moldova 1

G csoport (hétfő):

Törökország-Gibraltár, Isztambul 18.00

Norvégia-Lettország, Oslo 18.00

Montenegró-Hollandia, Podgorica 20.45

Az állás: 1. Hollandia 19 pont, 2. Norvégia 17, 3. Törökország 15, 4. Montenegró 11, 5. Lettország 5, 6. Gibraltár 0

H csoport (csütörtök):

Oroszország-Ciprus, Szentpétervár 18.00

Málta-Horvátország, Ta'Qali 20.45

Szlovákia-Szlovénia, Nagyszombat 20.45

Az állás: 1. Oroszország 19 pont, 2. Horvátország 17, 3. Szlovákia 10 (9-8), 4. Szlovénia 10 (9-9), 5. Málta 5 (8-17), 6. Ciprus 5 (3-13)

I csoport (péntek):

Anglia-Albánia, London 20.45

Andorra-Lengyelország, Andorra La Vella 20.45

MAGYARORSZÁG-San Marino, Puskás Aréna 20.45

Az állás: 1. Anglia 20 pont, 2. Lengyelország 17, 3. Albánia 15, 4. Magyarország 11, 5. Andorra 6, 6. San Marino 0

J csoport (csütörtök):

Örményország - Észak-Macedónia, Jereván 18.00

Németország-Liechtenstein, Wolfsburg 20.45

Románia-Izland, Bukarest 20.45

Az állás: 1. (és vb-résztvevő) Németország 21 pont, 2. Románia 13, 3. Észak-Macedónia 12 (15-10), 4. Örményország 12 (8-11), 5. Izland 8, 6. Liechtenstein 1

