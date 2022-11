Az ITV szakértője, Nadia Nadim közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy családi tragédia miatt kellett idő előtt elhagynia a stúdiót a Dánia-Tunézia mérkőzésen.



Az egykori labdarúgó, Nadia Nadim a kezdőrúgást megelőzően még az ITV stúdiójában elemzett, ám mérkőzés közben félbeszakította munkáját. A csatornánál akkor azt mondták, hogy Nadim „vészhelyzet” miatt távozott, mára azonban kiderült, édesanyja halála miatt kellett abbahagynia a munkát.



A 34 éves nő közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy édesanyját halálra gázolta egy teherautó miközben haza felé tartott.



„Kedd reggel anyámat megölte egy teherautó. Éppen hazafelé tartott az edzőteremből" – kezdte posztját.



„Szóval nem lehet leírni, mit érzek. Elvesztettem az embert, aki a legfontosabb volt az életemben, és minden olyan hirtelen és váratlanul történt. Még csak 57 éves volt. Harcos volt, aki élete minden pillanatáért harcolt.”



„Nem egyszer adott nekem életet, hanem kétszer, és minden, ami én vagyok, az miatta van. Elvesztettem az otthonomat, és tudom, hogy soha semmi sem fogok már ugyanúgy érezni. Az élet igazságtalan, és nem értem, miért. Szeretlek, még találkozunk.”



"Hamarosan lesz a temetése, (további információk később). Kérlek titeket, gyertek el és mutassátok meg neki azt a hitet, szeretetet és tiszteletet, amit megérdemel."



A Manchester City egykori sztárjának nem ez volt az egyetlen tragédia az életében. Nadim 11 éves korában elmenekült Afganisztánból, amikor édesapját elvitték a tálibok. A lány és a családja 6 hónappal később értesült róla, hogy apját kivégezték.



Tehetségére ezt követően egy menekülttáborban figyeltek fel, ő pedig attól kezdve csodás karriert futott be.



Az B52 Aalborg csapatában kezdte karrierjét, majd 10, Dániában töltött év után az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Nadim aztán a PSG-ben és a Cityben is szerepelt, majd visszatért az Egyesült Államokba. Az egykori játékos a pályán kívül is kamatoztatta tehetségét és az év elején orvosi diplomát szerzett.

Kezdődik a világbajnokság. Itt az ideje egy kis játéknak. Ki lesz a Sport365 világbajnokságának világbajnoka? Csatlakozzatok a képre kattintva!

Borítókép: Mohamed Farag/Getty Images a Hyundai Motor Company