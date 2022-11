Ahogy arról korábban beszámoltunk a Bayern München játékosa, Sadio Mané megsérült a Werder Bremen ellen, így veszélybe került a világbajnokságon való szereplése.



Bár Mané világbajnokságtól való távolmaradását sem klubcsapata, sem a szenegáli válogatott nem erősítette meg, az már biztossá vált, hogy a játékos kihagyja a szombati, Schalke elleni mérkőzést.



Fatma Samoura, a FIFA szenegáli főtitkára nemrég elárulta, Mané valószínűleg a sérülése ellenére bekerül majd a válogatott 26 fős keretébe, ugyanakkor azt is hozzátette, csoda kellene a szerepléséhez. Kiemelte, minden lehető eszközt bevetnek annak érdekében, hogy utóbbi bekövetkezzen.



"Ördögűzóket fogunk bevetni. Nem tudom, (hatékonyak-e), de mindenképpen használni fogjuk őket" - mondta Samoura az Europe 1 rádiónak.



"Remélhetőleg csoda történik. Ott kell lennie."



Amennyiben a támadót sikerül is bevethető állapotba hozni, kérdéses, hogy milyen állapotban lesz majd, hiszen a torna rajtjáig alig több mint egy hét van hátra.

Emellett az se elhanyagolható szempont, hogy Manénak döntenie kell, hogy meglépi-e a történelmi szereplés lehetőségét, mivel egy esetleges komolyabb sérülés pályafutása hátralevő részének sikerességét is kockáztathatja.

Borítókép: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images