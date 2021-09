A holland labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott Norvégia ellen idegenben a vb selejtezők negyedik fordulójában.

Ezen a találkozón mutatkozott be a holland válogatott régi-új szövetségi kapitánya, Louis Van Gaal. A mérkőzésen a norvégok szereztek vezetést Erling Haaland találatával, amire Jordi Klaasen válaszolt.

Újra pályára lépett a válogatottban a Liverpool középhátvédje, Virgil van Dijk. A 30 éves játékos még 2020 októberében szenvedett térdsérülést, ami miatt kihagyta a labdarúgó Európa-bajnokságot is.

A mérkőzést követően, miközben interjút adott, egy szurkoló megpróbált vele egy közös szelfit készíteni. A holland arrébb lökte, és folytatta az interjút.

Videó a jelenetről.

A holland ezt írta a mérkőzés után Twitteren: Jó volt újra együtt játszani a fiúkkal, azonban sokat kell dolgoznunk a csapattal. A hátralévő két mérkőzésen győzelmet kell aratnunk mindenféleképpen. Először Montenegró ellen idegenben, majd utána Eindhovenben.

Felt good to lead the boys out there again but we have loads of things to work on. We need 2 big results now for the remaining games. First up in Eindhoven on Saturday, see you all there! pic.twitter.com/M3mD7R9dYV