Érzékeny veszteség érte a háromoroszlánosokat, ugyanis az eddig két meccsen kezdő Raheem Sterling elhagyta a válogatottat.

Ahogyan a BBC beszámolt róla, a 27 éves játékos hazautazik Angliába, mivel a családja fegyveres betörés áldozata lett.

Southgate az ITV Sportnak beszélt az esetről, a Szenegál elleni győzelmüket követően:

„Meglátjuk, mi lesz. Ebben a pillanatban egyértelmű, hogy az a prioritás számára, hogy a családjával legyen. Támogatjuk őt a döntésében, annyi ideig lesz távol, ameddig szüksége van rá.”



„Most a családjával kell elrendeznie a dolgokat, nem akarunk rá nyomást helyezni. Vannak helyzetek, amikor nem a futball a legfontosabb. A család mindennél előrébb való.”

Sterling már a vasárnapi, Szenegál elleni mérkőzésen sem állt rendelkezésre. A visszatérése egyelőre kérdéses, nem tudni, hogy a franciák elleni negyeddöntőn a csapattal lesz-e.

