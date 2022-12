Didier Drogba, Mesut Özil és Shakira is lelkesen gratulált a történelmet író marokkói válogatottnak.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marokkó 1-0-ra legyőzte Portugáliát a világbajnokság negyeddöntőjébe, ezzel az első afrikai csapat lett a sorozat történetében, aki bejutott a legjobb 4-be. A mérkőzést követően számos ismert ember üdvözölte az afrikai csapat sikerét.

Az elefántcsontparti válogatott és a Chelsea legendája, Didier Drogba a közösségi oldalán reagált a sikerre.



„Ez az, megcsinálták!!!! Gratulálunk Marokkónak ehhez az eredményhez. Éljen Afrika. Walid Regragui testvérem nagyon örülök neked!” – írta.



Szintén billentyűzetet ragadott az énekes Shakira is. A 2010-es világbajnokság dalának előadója stílusosan gratulált és egykori slágere, a This Time for Africa címét posztolta.



Eközben a 2014-ben világbajnoki címet szerző Mesut Özil ezt írta : „Büszke vagyok. Micsoda csapat! Micsoda teljesítmény az afrikai kontinens és a muszlim világ számára.”

Proud What a team! What an achievement for the African continent & the Muslim world Great to see such a fairytale is still possible in modern football - this will give so many people so much power & hope #Morocco #WorldCup #Qatar2022