Thomas Delaney, a dán válogatott középpályása sérülés miatt nem léphet pályára csapata következő mérkőzésein a katari világbajnokságon, írja a Reuters.

A Sevilla játékosa térdsérülést szenvedett, körülbelül 4 hétre esett ki.

„Hiányozni fog nekünk, a pályán és azon kívül is. Erős keretünk van, a többi játékos pedig készen áll a bizonyításra.” – mondta a válogatott edzője, Kasper Hjulmand.

! Thomas Delaney has been ruled out of the World Cup with injury! pic.twitter.com/8fCrwX4tJ8