Brazíliának sikerült bejutnia a világbajnokság negyeddöntőjébe, miután egy tökéletes első félidőt produkált Dél-Korea ellen, amelyben négy gólt is sikerült szerezniük, korán eldöntve a mérkőzést.

A brazilok a tőlük megszokott módon ünnepelték a gólokat és a továbbjutást, gyakorlatilag az összes dél-koreaiak ellen szerzett gólt megtáncolták.

Roy Keane, a legendás ír labdarúgó nem örült annak, amit látott. Kean jelenleg az angol televízióban a világbajnokság szakértője, kifejtette, hogy nem volt tiszteletteljes a braziloktól, hogy így ünnepeltek.

„Nem hiszem el, amit látok, ez olyan, mintha a Strictly [Come Dancinget] nézném. Nem tetszik ez nekem. Az emberek azt mondják, hogy ez az ő kultúrájuk. De szerintem ez tényleg tiszteletlenség az ellenféllel szemben. Négy gólt rúgtak és minden alkalommal ezt csinálják. Nem is az első zavar, hanem, hogy utána is csinálják, és még az edző is belefolyik. Nem örülök neki. Egyáltalán nem tartom ezt jónak.”

