Cristiano Ronaldo dühösnek tűnt, amikor a Ghánát erősítő Osman Bukari lemásolta a gólörömét.



Az ötszörös aranylabdás a Ghána elleni mérkőzésen történelmet írt, amikor a 65. percben egy büntetőből betalált a kapuba. A portugál játékos lett ugyanis az első labdarúgó, aki 5 különböző világbajnokságon is gólt tudott szerezni. A történelmi sikert a szokásos „siuu”-val ünnepelte.



Ronaldót a mérkőzés vége felé lecserélték, így a kispadról figyelhette tovább az eseményeket, így onnan nézhette, ahogy a ghánaiak Osman Bukari révén csökkentik a hátrányukat.



A ghánai játékos a gólját követően lemásolta Ronaldo klasszikus gólörömét, a kamerák pedig egyből a portugál rekorderre fordultak. Az ekkor készült felvételeken jól látszik, hogy Ronaldo nem igazán örült ellenfele ünneplésének.

Ronaldo’s reaction after seeing Bukari scored for Ghana and did his celebration #FIFAWorldCup #CR7 #Portugal pic.twitter.com/mqVHRTrisc