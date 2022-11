Ronaldo Nazario a közösségi oldalán keresztül üzent az elmúlt napokban sok kritikát kapó Neymarnak.



A brazil csapat győzelemmel kezdte a világbajnokságot, ám rossz híreket is kapott. A válogatott sztárja, Neymar ugyanis megsérült a találkozón, így a további csoportmeccseket ki kell hagynia.



A PSG játékosának sérülése megosztotta a közvéleményt. Míg sokan a támogatásukról biztosították a brazilt, számtalan olyan ember is akadt, aki kritizálta őt a sérülékenysége miatt. A brazil legenda, Ronaldo Nazario azonban nem nézi jó szemmel a kritikusokat, és közösségi oldalán keresztül üzent honfitársának és az őt ócsárlóknak is.



„Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb brazil, hozzám hasonlóan, csodál és szeret téged. A tehetséged egyébként olyan messzire és magasra repített téged, hogy szeretnek és csodálnak téged a világ minden pontján” – kezdte bejegyzését.



„A sikereid, és amiatt, hogy odáig jutottál, ameddig, meg kell küzdened az irigységgel és a rosszindulattal is. Olyan szinten képesek örülni egy sztár sérülésének.”



„Hogyan jutottunk el idáig, milyen világ ez, és mit üzenünk a fiataljainknak?”



„Mindig lesznek emberek, akik ellened vannak, de szomorú látni, hogy a társadalom szerint normális az ilyen gyűlöletbeszéd.”



"Ennek a pusztító erejű verbális erőszaknak az ellenkezőjéről írok ma: gyere vissza erősebben! Okosabban, célokra éhesen! A jó, amit a pályán és azon kívül teszel, sokkal nagyobb, mint az ellened irányuló irigység” – zárta szavait.

A brazil válogatott egyébként Neymar nélkül is behúzta második győzelmét, így már biztosan továbbjutott a csoportjából.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images