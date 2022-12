A labdarúgó-világbajnokság hivatalos Twitter-fiókja kénytelen volt törölni egy posztját, azt követően, hogy a szurkolók „trollkodással” vádolták.



December 18-án este egy izgalmakkal teli döntővel ért véget a 2022-es labdarúgó világbajnokság, amely után az argentin klasszis, Lionel Messi emelhette magasba a trófeát. Korunk másik nagy sztárjának, Cristiano Ronaldónak ugyanakkor már nem sikerült ilyen jól a torna, a portugálok ugyanis búcsúzni kényszerültek a Marokkó elleni negyeddöntőben.



Ezek tükrében nem biztos, hogy átgondoltan cselekedtek a torna közösségi oldalát kezelők. A katari esemény hivatalos fiókjára ugyanis néhány nappal a vb-döntő után egy képet tettek fel, melyen a hüvelykujját feltevő Cristiano Ronaldo látható, a fotóhoz pedig ezt írták: Nyomj egy lájkot, ha igazán élvezted a katari világbajnokságot.



We knew that FIFA was against Ronaldo right from time. It became obvious when Ronaldo scored and it was not given by the referee hereby making Portugal play the playoffs to qualify for the world cups. They followed it up by gifting Argentina a penalty in every match. Qudos fifa pic.twitter.com/Qm7CtNCKHt