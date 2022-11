Cristiano Ronaldo először szólalt meg azt követően, hogy megjelent a Piers Morgannek adott sokat vitatott interjúja.



A portugál körül alig egy hete kavarodott fel az állóvíz, azt követően, hogy a TalkTV-n megjelent az a vele készült beszélgetés, amiben keményen bírálta a klubját. beszélt Piers Morgannel készített vitatott interjújában, és felszólította a médiát, hogy ne faggassa róla portugál csapattársait.



A beszélgetés rányomta hatását a portugál válogatott felkészülésére is. A vb előtti utolsó tréningek egyikén az újságírók szerették volna megrohamozni Ronaldót és a sajtótájékoztatón szereplő társaiktól is csak az ötszörös aranylabdás felől érdeklődtek.

Ronaldo nemrég megunta a kialakult helyzetet és váratlanul megjelent csapata sajtótájékozatóján, hogy kérést intézzen a média képviselőihez.

Cristiano Ronaldo has downplayed the impact of his TV interview after he appeared unannounced to speak to the media.



Ronaldo confirmed that the awkward handshake between him and team mate Fernandes was a joke between the pair. pic.twitter.com/cxtAiWlxwR