Pepe elfogadhatatlannak minősítette, hogy argentin játékvezető irányította a mérkőzésüket.



Ahogy arról korábban beszámoltunk Marokkó 1-0-ra legyőzte Portugália csapatát a katari világbajnokság negyeddöntőjében. A mérkőzést követően a portugálok nagy része elkeseredett volt, akadt azonban olyan is, akit inkább a düh vette hatalmába. Az utóbbiak közé tartozik Pepe is, aki a végső sípszót követően a FIFA-t vette célba.



„Akkor most adják oda a világbajnoki címet Argentínának” – mondta mérgesen a meccs utáni interjújában.



„Elfogadhatatlan, hogy ma egy argentin játékvezető irányította a meccset, Messi tegnapi panaszkodását követően. A második félidőben a kapus (folyamatosan) a földre került. A bíró meg csak nyolc percet hosszabbított. Keményen dolgoztunk, és erre a bíró nyolc percet ad? A második félidőben mi fociztunk egyedül. Azok után, amit ma láttam, fogadni mernék, hogy Argentína megkapja a címet” – tette hozzá.

