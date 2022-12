Pelé a brazilok kiesése után arra bíztatta Neymart, hogy ne adja fel és továbbra is adjon inspirációt az embereknek.



A brazil válogatott a legjobb 8 között búcsúzott a világbajnokságtól, azt követően, hogy tizenegyespárbajban vereséget szenvedett a horvátoktól. A búcsú után a brazilok játékosa Neymar utalást tett arra, nem biztos, hogy láthatjuk még őt a válogatott színeiben.



„Nem zárok be egyetlen ajtót sem a válogatottat illetően, de azt sem garantálom 100 százalékosan, hogy visszatérek” – mondta Neymar, miután sírva elhagyta a pályát.



Ezt követően a brazilok legendája, Pelé a közösségi oldalán keresztül üzent honfitársának.



„Ahogy én is, úgy ő is tudja, hogy nincs jobb dolog, mint az az öröm, amit az ország képviselete okoz” – kezdte Pelé az Instagramon.



„82 éves vagyok, és ennyi idő után remélem, hogy valamilyen módon inspiráltalak abban, hogy idáig juss... Az örökségednek még koránt sincs vége. Inspirálj minket továbbra is.”



„Továbbra is boldogan csapok a levegőbe minden egyes gólodnál, ahogy azt minden meccsen tettem, amikor a pályán láttalak” – tette hozzá, majd arra is kitért, örül, hogy Neymar megdöntötte a rekordját.



„Megtanultam, hogy minél több idő telik el, annál inkább nő az örökségünk. Majdnem 50 éve született a rekordom, és eddig senki sem tudott a közelébe férkőzni. Sikerült, fiam. Ez tovább növeli a teljesítményed nagyszerűségét” – írta.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images