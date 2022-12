Pelé a közösségi oldalán keresztül üzent a rekordját megdöntő Kylian Mbappénak.



Bár a brazilok legendája Pelé jelenleg kórházban tartózkodik az egészségügyi problémái miatt, aktívan követi a világbajnokság történéseit, és ha úgy adódik üzen is a játékosoknak. Ezúttal a rekordját megdöntő Mbappénak küldte el jókívánságait.



A franciák sztárja a lengyelek elleni nyolcaddöntőben kétszer is betalált, ezzel már 9 gólnál jár a világbajnokságok alatt. Ezzel megdöntötte Pelé egyik rekordját, eddig ugyanis a brazil volt az, aki a 24 éves kora előtt megszerzett gólok számának rekordját tartotta. A bravúrt pedig a trónjáról letaszított brazil is üdvözölte.



„Köszönöm KMbappé, örülök, hogy megdöntötted egy újabb rekordomat ebben a sorozatban, barátom!” – írta Pelé Mbappé üzenete alaá, amiben a francia jobbulást kívánt neki.



