Különleges triplát érhet a világbajnokságon Lionel Messi.



Lionel Messi utolsó nagy világversenyén lép pályára az argentin válogatott színeiben. A hétszeres aranylabdás ennek ellenére láthatóan jól érzi magát a pályán és azon kívül is. A PSG játékosának nemcsak a hangulata remek, hanem a formája is. Amennyiben így folytatja könnyen előfordulhat, hogy sikerül neki elérnie a világbajnoki triplát, azaz a vb-cím mellé a torna legjobbjának járó díjat, és a legtöbb gólt szerző játékost illető aranycipőt is.



Messi 2014-ben annak ellenére kapta meg a legjobbnak járó világbajnoki aranylabdát, hogy az argentinok elvesztették a németek elleni döntőt. Bár a mostani tornán még hátra vannak az elődöntők és a döntő, az argentin formáját elnézve idén is megkaparinthatja ezt a címet.



Emellett az aranycipőre is nagy eséllyel pályázik. Jelenleg az öt találattal vezető Kylian Mbappé mögött Olivier Giroud-val holtversenyben áll négy góljával.



Messi a legeredményesebb évét éli a válogatottban, 2022-ben eddig 15 gólt szerzett.

Borítókép: Robert Cianflone/Getty Images