Az ukrán labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott Kazahsztán vendégeként a jövő évi katari világbajnokság európai selejtezősorozatának szerdai játéknapján.

Az ukránok ezt megelőzően mindhárom mérkőzésükön 1-1-es döntetlent játszottak, és most is pillanatok választották el ettől, azonban a nemzeti csapatban csereként a 82. percben debütáló Danyilo Szikan a 93. percben betalált, és úgy tűnt, megszerzi csapatának a három pontot, viszont a 96. percben érkezett Ruszlan Valijullin, aki második találatával beállította a végeredményt.

Az ukránok kispadján ezen a találkozón debütált Olekszandr Petrakov, aki Andrij Sevcsenkót váltotta a szövetségi kapitányi poszton.

Ezzel az eredménnyel az ukránok megőrizték veretlenségüket, viszont továbbra is nyeretlenek, ahogyan a kazahok is.

Eredmény:

D csoport:

Kazahsztán-Ukrajna 2-2 (0-1)



gólszerzők: Valijullin (74., 96.), illetve Jaremcsuk (2.), Szikan (93.)

később:

Franciaország - Bosznia-Hercegovina, Strasbourg 20.45

később:

A csoport:

Luxemburg-Azerbajdzsán, Luxembourg 20.45

Portugália-Írország, Algarve 20.45

F csoport:

Feröer-szigetek - Izrael, Torshavn 20.45

Moldova-Ausztria, Chisinau 20.45

Dánia-Skócia, Koppenhága 20.45

G csoport:

Törökország-Montenegró, Isztambul 20.45

Lettország-Gibraltár, Riga 20.45

Norvégia-Hollandia, Oslo 20.45

H csoport:

Oroszország-Horvátország, Moszkva 20.45

Szlovénia-Szlovákia, Ljubljana 20.45

Málta-Ciprus, Ta'Qali 20.45

- Barátságos mérkőzés:

Katar-Szerbia, Debrecen 20.45

