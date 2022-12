Neymar ezúttal nem a sportteljesítménye miatt került be a hírekbe.



Már több, mint egy hét telt el azóta, hogy a vb egyik nagy esélyesének tartott Brazília tizenegyesekkel kikapott a negyedöntőben a Hollandoktól, a brazilok azonban még mindig nagyon csalódottak. Erre pedig Neymar is rátett egy lapáttal.



A PSG sztárja a vereséget követően visszatért Sao Paulóba, ahol hatalmas bulit rendezett nővére házában. Neymar állítólag mindent igyekezett elkövetni azért, hogy diszkrétté tegye az eseményt, és hogy elkerülje a botrányt, ez azonban nem sikerült neki.

A játékos válogatottbeli csapattársát, a Manchester Unitedben szereplő Antonyt is meghívta, valamint olyan brazil közéleti személyiségeket, mint amilyen az énekes Joao Gomes.

Az események a játékos minden igyekezete ellenére a sajtó hasábjai kerültek, ami olajat öntött a tűzre, a rajongók egy részét ugyanis, mélységesen felháborította Neymar hozzáállása.



„Ez a fickó nem érdemli meg, hogy a válogatottban szerepeljen. Csak nézd meg, hogyan játszik a csapataiban, és nézd meg, hogyan játszik a brazil válogatottban... Láttad, hogyan játszott tegnap Messi?" – írta az egyik dühös rajongó.



Ugyanakkor olyanok is akadtak, akik védelmükbe vették a sztárt.



„Szerintetek az volt a célja, hogy ilyen gyengén szerepeljen a válogatottnál? Ez van, sajnálja, de megy tovább az élet. Fiatal, gazdag és sok oka van rá, hogy boldog legyen. Semmi sem javítja jobban a rossz pszichés állapotot, mint egy jó buli” – vélekedett egy másik drukker.

Borítókép: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images